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Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-14 15:28:13 -
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mavi-beyazlı ekip, Yakutiye ilçesinde bulunan kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde çalıştı.

Bir buçuk saat süren antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından kuvvet, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı pas organizasyonları üzerinde durdu.

Oyuncular, akşam yapacakları ikinci antrenmanın ardından günü tamamlayacak.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Atakaş Hatayspor ile 18 Ekim Pazar günü saat 13.30'da Antakya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

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