  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-13 14:55:47 -
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mavi-beyazlı ekip, Yakutiye ilçesinde bulunan kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde çalıştı.

Bir saat 15 dakika süren antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı pas organizasyonları üzerinde durdu.

Oyuncular, akşam yapacakları ikinci antrenmanın ardından günü tamamlayacak.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Atakaş Hatayspor ile 18 Ekim Pazar günü saat 13.30'da Antakya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa ülkesi tarafını seçti: Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanındayız
Dünya

Avrupa ülkesi tarafını seçti: Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanındayız

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye karşı Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile dayanışma içerisinde olduklarını duyurdu...
İmamoğlu'na tepki yağıyor! AK Parti'den soru önergesi
Gündem

İmamoğlu'na tepki yağıyor! AK Parti'den soru önergesi

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin yüksek maliyet iddiasıyla söküp yerine graffiti çalışması yapmaya başladığı dikey bahçeler mecli..
Altını olanlar dikkat: Şimdilik bunu yapın
Ekonomi

Altını olanlar dikkat: Şimdilik bunu yapın

Portföy yöneticisi Russ Koesterich, altın ile ilgili açıklamada bulundu.

Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay