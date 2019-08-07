0553 313 94 23

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın’dan TÜPRAŞ açıklaması

Kocaeli’de bulunan TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’a taşınacağı konusuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bakanlığımızla her türlü tedbiri aldık" dedi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:55
Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın’dan TÜPRAŞ açıklaması

Kocaeli’de bulunan TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’a taşınacağı konusuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bakanlığımızla her türlü tedbiri aldık" dedi.


Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Derince 91. Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisine katıldı. Yoğun bir katılımın yaşandığı danışma meclisinde, son günlerde TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’a taşınması gündemiyle ilgili konuşan Başkan Büyükakın, “TÜPRAŞ konusunu, gündeme düşer düşmez hemen Maliye Bakanlığımız ile temasa geçtim. Gereken görüşmeleri yaptım. Pazartesi günü TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü ile de temasa geçtim onlarla da gereken diyaloğu gerçekleştirdik. Kendilerinin genel müdürlüğü İstanbul’a taşıma konusunda geçmişten gelen üç yıllık bir çalışmalarının olduğunu söylediler. Ancak vergi merkezini değiştirmede bir kararlarının olmadığını söylediler” dedi.


Konuşmasında bu konunun hassasiyetini TÜPRAŞ’ın yetkililerine ifade ettiklerini dile getiren Başkan Büyükakın, “Bu durumu ciddiyetle takip edeceğimizi ifade ettik. Bu konuda hassas olmalarını talep ettik. Umarım böyle bir hata yapıp vergi merkezini değiştirme eğilimi içinde olmazlar. Ama şunu bilin içiniz rahat olsun. Maliye Bakanlığının resen vergi dairesinin nerede olacağını yani verginin nereye yatacağını belirleme hakkı var. Bakanlığımızla her türlü tedbiri aldık” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hamileyken adet kanaması görülür mü?
    1. Hamileyken adet kanaması görülür mü?
    2. Üzüm üreticilerine salkım güvesi..
    3. Kütahya'da otomobil direğe çarptı: 1..
    4. Hindu toplumundan Pakistan meclisine..
    5. Ticari takside 12 düzensiz göçmen..
    6. Başınız dönüyorsa kulaklara dikkat
    7. Türkiye 3.çeyrekte gaza basacak
    8. Süleyman Demirel'in ilk otomobili..
    9. Eminevim'den ev araba nasıl alınır?
    10. Sanayicilerden üreticiye büyük destek
    11. Bakan açıkladı! Yavuz sondaja başladı
    12. Başkentte devrilen tomruğun altında..
    13. Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi..
    14. Mezoterapi bir çok soruna çözüm oluyor
    15. Servet Çetin: “Sivasspor ligde olmazsa..
    16. Ali Gaffar Okkan POMEM 23. Dönem..
    17. Gaziantep'teki doktora bıçaklı saldırı
    18. Komşuya gasp girişimine suçüstü
    19. MHP’li Esin Kara sorunları dinliyor
    20. Ticari takside 12 yabancı uyruklu..
    21. Toroslar’da binalar rengarenk boyanıyor
    22. Yavuz, arama ve sondaj çalışmalarına..
    23. 415 polis mesleğe adım attı
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    25. Kamışlı’da bombalı saldırıda 3 çocuk..
    26. İmamoğlu’nda Bülent Ecevit Parkı açıldı
    27. Hasanoğlu’ndan katılım paylı destek
    28. Kırgızların "Çinlilerin altın..
    29. Afganistan’da patlama: 18 ölü
    30. Borsa günün ilk yarısında yükseldi
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"