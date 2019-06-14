Büyükşehir asfalt sezonunda çalışmalarını yoğunlaştırdı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanarak sıcak asfaltla buluşturulan bulvarlar trafiğe açılıyor.

Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde yeni açtığı yol ve bulvar çalışmalarıyla kentin trafiğini rahatlamayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, bulvarları sıcak asfalt ile buluşturarak halkın hizmetine sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda daha evvel Karaköprü ilçesinin her iki yakasını birbirine bağlayan Narlıdere Viyadüğü ve Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları ile trafik yoğunluğunu oldukça rahatlatan İbrahim Kolsuzoğlu Bulvarı ile Çardaklıkaya bağlantısını asfaltlayan Büyükşehir Belediyesi şimdi de sıcak asfalt serimini Beyazıt Bulvarı’nda yoğunlaştırdı.

Sıcak asfalt serimi Beyazıt Bulvarında yoğunlaştı

Şanlıurfa - Diyarbakır Karayoluna alternatif olan Çardaklıkaya Bulvarı ile Maşuk Bölgesini birbirine bağlayarak trafiği önemli ölçüde rahatlatan Beyazıt Bulvarı’nda asfalt serimini yoğunlaştıran Büyükşehir Belediyesi ekipleri caddeyi Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül’ün talimatlarıyla hızlıca asfaltlayıp halkın hizmetine sunuyor.

Araç sürücülerinden Başkan Beyazgül’e teşekkür

Son günlerde hızlandırılan bulvar yapım ve asfaltlama çalışmalarından oldukça memnun kaldıklarını ifade eden araç sürücüleri yürütülen sıcak asfalt seriminden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ettiler.