Büyükşehir Acarlar’da karantinaya alınan ailelere destek oluyor

AYDIN (İHA) – Aydın Büyükşehir Belediyesi, İncirliova’nın Acarlar Mahallesi’nde korona virüsü görüldüğü için karantina altına alınan ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan korona virüsü salgınına karşı önlemlerine devam ederken bir taraftan da salgından etkilenen ailelerin yanında yer alıyor.

Korona virüsü salgını Türkiye’de görülmeden çok önce Aydın’da salgına karşı önlemler almaya başlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi aynı duyarlılığı salgından etkilenen ailelere de gösteriyor. Sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını sosyal belediyeciliği tam anlamında uygulayarak yerine getiren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de korona virüsü salgınından etkilenen Acarlar’da aynı çalışmayı yürütüyor.

Aydın’da desteğe ihtiyacı olan her eve ulaştıklarını ve ailelerin ihtiyaçlarını yerine getirdiklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızın sağlığı en önem verdiğimiz konu. Umuyoruz ki Acarlar’da da bu karantina sürecini bir olumsuzluk yaşanmadan atlatacağız. Şimdiye kadar olduğu gibi karantina süresince de Aydın Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarımızın yanında yer almaya devam edecek" ifadelerini kullandı.