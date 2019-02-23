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Büyükşehir, 7 yıl sonra katı atık dönüşüm tesisi mücadelesini kazandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kente geri dönüşüm tesisi kazandırmak için 7 yıldır sürdürdüğü mücadele "hukuk zaferi" ile sonuçlandı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 11:28
Büyükşehir, 7 yıl sonra katı atık dönüşüm tesisi mücadelesini kazandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kente geri dönüşüm tesisi kazandırmak için 7 yıldır sürdürdüğü mücadele "hukuk zaferi" ile sonuçlandı. Yamanlar bölgesinde kurulması planlanan "Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi" için bilirkişi raporlarının olumlu gelmesinin ardından İzmir 5. İdare Mahkemesi de, projeye ait yer seçiminin uygunluğunda "hukuka aykırılık bulunmadığına" karar verdi. Şimdi sıra, dondurulan ÇED sürecinin tamamlanarak projenin hayata geçirilmesine geldi.


İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, kente kazandırmak için mücadele ettiği Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisinde nihayet mutlu sona yaklaşıldı. Katı atıkların entegre bir yaklaşımla ekonomiye değer olarak kazandırılacağı "kapalı alanda tam otomatik olarak işleyen" bir tesisin kurulması gerekliliğinden yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, projenin yeri konusunda karşılaştığı son engeli de aştı. Yamanlar bölgesinde yapılacak tesisin yer seçiminin uygun olduğuna ilişkin Mahalli Çevre Kurulu Kararı’nın iptali yönünde açılan davada, bilirkişi raporunun olumsuz olması nedeniyle 2016 yılında verilen yürütmeyi durdurma kararı ortadan kalktı. Bilirkişi heyetinin değişmesinin ardından çıkan olumlu yöndeki rapor doğrultusunda İzmir 5. İdare Mahkemesi, Mahalli Çevre Kurulu Kararı’na karşı açılan davanın reddine karar verdi. Böylece dava nedeniyle dondurulan ÇED sürecinin tamamlanarak, projenin uygulama sürecine devam edileceği ifade edildi.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, kente modern bir "entegre katı atık değerlendirme ve bertaraf tesisi" kurma çalışmalarını 2005 yılında gündemine aldı. O tarihten bu yana projenin gerçekleştirilmesi önündeki engeller hiç eksik olmadı.Proje, henüz yer arayışları aşamasında kurum görüşlerinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle sürekli sekteye uğradı.


2011 yılında Torbalı, Menderes ve Menemen’de projenin uygulanabilmesi için son derece uygun araziler bulunmasına karşın, tesisin bu bölgelerde yapılması mümkün olmadı.


Son olarak 2012 yılında şehrin kuzey aksında; Karşıyaka, Çiğli ve Menemen ilçe sınırlarının kesiştiği noktada, Yamanlar’daki yeri tespit etmiş ve mücadele 7 yıl sürmüştü.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 11:28
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