Büyükşehir, ’41 Kart’ ile vatandaşları yanımda

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlara “41 Kart” projesiyle destek oluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gerçekleştirdiği çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda ekonomik durumları itibariyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gıda tanımlı “41 Kart” projesi ile hizmet veriyor. 41 kart ile annelere süt yardımı, giyim ve gıda yardımıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediliyor. Vatandaşların gıda tanımlı “41 Kart” ile anlaşmalı marketlerden gıda alışverişi yapmalarını sağlayan projeden Ocak ayından bugüne 19 bin 134 aile yararlandı.

Sosyal yardımların sistematik hale gelmesini sağlamak adına gıda da kullanılan “41 Kart” uygulamasına eklenen yeni bir yazılım ile 2014 yılında giyim yardımları sisteme dahil edilmişti. Vatandaşlar “Giyim Tanımlı 41 Kart” ile anlaşmalı mağazalardan giyim alışverişlerini yapabilme imkanı buluyor. Bu doğrultuda 2019 yılı Ocak ayından bugüne “Giyim 41 Kart’tan” 9 bin 639 kişi yararlandı. Anne adaylarının hamilelik veya emzirme dönemlerinde yeterli beslenmelerine yönelik süt içme ile sağlık kontrollerinin düzenli yapılmasını sağlamak için süt tanımlı 41 Kart’tan ise 2019 yılının ilk 7 ayında 18 bin 832 anne yararlandı. Doğumdan önce 3 ay, doğumdan sonra 3 ay olmak üzere gebe ve emzikli kadınlara süt desteği sağlanan örnek çalışma ile anneler anlaşmalı marketlerden sütlerini alabiliyor.