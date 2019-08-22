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Büyükşehir, 25 bin 300 çöp konteynerini ilaçladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’yle merkez ilçe belediyelerinin ortaklığında 25 bin 300 çöp konteyneri ilaçlandı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:37
Büyükşehir, 25 bin 300 çöp konteynerini ilaçladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’yle merkez ilçe belediyelerinin ortaklığında 25 bin 300 çöp konteyneri ilaçlandı.


İlçe belediye ekiplerince konteyner yıkama ve dezenfekte aracıyla yıkanan çöp konteynerleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilaçlama işlemine tabi tutuldu. “Çevre Dostu Kent” imajına yakışan çalışmalarla dikkati çeken büyükşehir, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığından fazlasıyla etkilenen kritik noktalarda ilaçlama faaliyetlerine ağırlık verdi. Güçlü ekibiyle yılın 4 mevsiminde periyodik olarak ilaçlanan çöp konteynerleri dezenfekte edildi. Büyükşehir Belediyesi, çöp konteynerleri mikroplardan arındırdı.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Vektör Kontrol Hizmetleri, yaz aylarında karasinek larvaları için elverişli hale gelen çöp konteynerlerini temizledi, larvaları konteynerlerin bulunduğu bölgelerden temizledi, larvaların etkisini kırdı. Yaz dönemi her gün 08.00-12.00 saatlerinde ekipler tarafından çöp konteynerleri elden geçiren büyükşehir, 2019 yılı içerisinde Şahinbey ilçesinde 10 bin, Şehitkamil ilçesinde 14 bin ve Oğuzeli’nde ise bin 300 çöp konteyneri olmak üzere 25 bin 300 çöp konteyneri ilaçlanarak dezenfekte etti.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:37
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