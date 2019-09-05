Büyükşehir, 125 hektar alanda yerli fidan üretiliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Kullar’daki 125 hektar alanda yerli fidan üretimi yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi köprü, kavşak, mesire alanı, park ve bahçelere diktiği fidanların yanı sıra kendi bünyesinde de fidan üretimi gerçekleştiriyor. Orman Genel Müdürlüğü İzmit Orman Şefliği’nden Başiskele Kullar semtindeki 125 hektar alanı kiralayan Büyükşehir Belediyesi, yerli fidan üretimi yapıyor.

Daha önceden Başiskele Kullar semtinde İzmit Orman Fidan Şefliği tarafından kullanılan 125 hektarlık alan, 2015 yılında 10 yıllığına Kocaeli Büyükşehir Belediyesine kiralandı. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı da yerli fidan üretimini teşvik etmek ve katkı sağlamak, fidan ithalatını azaltıp, fidan ihracatını çoğaltmak amacıyla bu alanda fidan üretimi yapıyor.

Orman Genel Müdürlüğü’nden alınan hibe fidanların, gerekli form dikim olgunluğuna gelme çalışmaları yapılıyor. Yeterli olgunluğa ulaşan yerli fidanlar Kocaeli’nin birçok noktasındaki ağaçlandırma çalışmaları kapsamında dikiliyor. Başiskele Kullar’daki alanda Akasya, Dişbudak, Çınar, Ihlamur, Akçağaç, Meşe, Sığla, Ligusturm, Gürgen, Karayemiş, At Kestanesi ve meyve türleri başta olmak üzere farklı türlerde 58 bin fidan bulunuyor. Fidanların günlük bakımları görevli personeller tarafından titizlikle yapılıyor.