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Büyükkılıç: "Masa başında oturan olmayacağız"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:05
Büyükkılıç: "Masa başında oturan olmayacağız"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, masa başında oturarak hizmet veren bir anlayışta olmayacaklarını ve yerinde görerek yerinde hizmet edeceklerini söyledi. Başkan Büyükkılıç, “Gönlümüzü her zaman açacağız ve imkanlarımız insanlarımıza feda olsun diyeceğiz” şeklinde konuştu.


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir ve Talas Belediyesi’nin tüm imkanları ile Kuruköprü Mahallesi’nde gerçekleştirdiği hizmet seferberliğine katıldı. Talas Belediyesi’nin tüm iş makineleri ve personeliyle birlikte bir mahalleye çıkarma yaparak hizmet seferberliği içinde sorunları giderdiği, Büyükşehir Belediyesi’nin de Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve tüm alt yapı kuruluşlarıyla destek verdiği “Belediye Mahallenizde” etkinliği için Kuruköprü’ye giden Başkan Büyükkılıç, büyük bir ilgiyle karşılandı. Törene Önceki Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de telefonla katılarak Kuruköprü halkını selamladı. Kayseri’de güzel bir belediyecilik geleneği olduğunu ifade eden Özhaseki, Büyükşehir’de Memduh Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanlarının bu geleneği sürdürdüklerini söyledi.


Programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da beş gün süreyle mahallede okulların ve sağlık ocağının temizlik, boya ve badanası, park ve bahçelerin düzenlenmesi, kaldırım, yol ve asfalt çalışmaları gibi tüm işleri 30 iş makinesi ve 150 personelle yerine getirdiklerini belirtti.


Programa katılan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da “Büyükşehir Belediye Başkanımız her zaman ilçe belediyelerinin yanında ve destekçisi. Kuruköprü Cumhur ittifakına yüzde 90 oranında sahip çıkmış bir mahallemiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“GÖNLÜMÜZÜ HERKESE AÇTIK”


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da sözlerine programın yapıldığı alan olan stada değinerek başladı. “Toz toprak içinde stat olmaz” ifadelerini kullanan Başkan Büyükkılıç, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı’na talimat vererek yakışanı yapacaklarını söyledi. Kürsüye davet edilirken “Gönüllerin Doktoru” sıfatının kullanılmasına da değinen Başkan Büyükkılıç, “Gönüllerin doktoru güzel bir laf; ama içini doldurmamız lazım. Masa başından hizmet eden olmayacağız. Yerinde göreceğiz, yerinde yapacağız. Gönlümüzü açacağız ve imkanlarımız sizlere feda olsun diyeceğiz” şeklinde konuştu. Başkan Büyükkılıç, doğal gaz konusuna da değinerek Kayserigaz Genel Müdürü ile görüştüğünü ve 2020’de Kuruköprü’ye doğal gazın ulaştırılacağını belirtti.



GELİN ALMA TÖRENİNE İŞTİRAK ETTİ


Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Kuruköprü’den ayrıldıktan sonra Gürpınar Mahallesi’nde gelin alma töreni ile karşılaştı. Aracından inerek törene katılan Başkan Büyükkılıç, Hatice ve Mustafa isimli çifte mutluluklar diledi, “Allah tamamına erdirsin. Vatanına, milletine, devletine, bayrağına Kuran’ına bağlı evlatlar nasip eylesin” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:05
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