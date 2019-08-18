Büyükkılıç: "Bizim davamız hizmet davası"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanlığı tarafından Sarıoğlan ve Özvatan ilçelerinde yapılan Vefa Buluşması’na katıldı. Teşkilatlara mesajlar veren Başkan Büyükkılıç, bugüne kadar AK Parti’nin hizmet davası için mücadele eden herkese teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte Vefa Buluşmasına katılmak üzere önce Sarıoğlan, ardından da Özvatan ilçelerine gitti. Başkan Büyükkılıç, Sarıoğlan’da çiçeklerle karşılandı. Büyükkılıç, kendisine takdim edilen çiçeği AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı’na verdi.

Geçmişte farklı kademelerde görev yapmış kişileri buluşturan toplantıda partililere seslenen Başkan Memduh Büyükkılıç, “Bugüne kadar insanlığa hizmet sevdamızın bayrağını taşıdınız. Bu anlayışı birbirimize güvenir ve kenetlenerek geleceğe taşırsak bir anlam ifade eder. Bulunduğumuz yerler hizmet makamı. Bulunduğumuz yeri kibirlenme, insanlara tepeden bakma yeri gibi görürsek Allah da, kulu da razı olmaz. İnsanları Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gönül belediyeciliği ile buluşturur ve onların sıkıntısını giderirsek işte o zaman Allah da razı olur kulu da razı olur” diye konuştu.

SARIOĞLAN’DAN SONRA ÖZVATAN’DA VEFA

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Özvatan ilçesinde de vatandaşların büyük ilgisiyle ve çiçeklerle karşılandı. Özvatan’da düzenlenen Vefa Buluşması’nda da AK Parti’nin hizmet davası ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Bizler fedakarlık üzerine kurulu bir anlayışla bugünlere geldik. Bu dava için bugüne kadar mücadele eden, fedakarlık yapan herkese teşekkür ediyorum” dedi.