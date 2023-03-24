Büyükerşen'in yargılandığı davada gelişme

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 6’ncı celsesinde Maliye Hazinesi avukatları ile sanıkların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Davada ‘edimin ifasına fesat karıştırma’ suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve ‘ihaleye fesat karıştırma’ ile ‘resmi evrakta sahtecilik’ suçlarından yargılanan diğer sanıklar duruşmaya katılmadı.

Mahkeme heyeti, bilirkişilerin talep ettiği 8 ihale ile ilgili yapılan Sayıştay denetim raporlarının Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden temin edilerek bilirkişi heyetine teslimine, bilirkişi heyetine talepleri doğrultusunda 2 ay ek süre verilmesine, bilirkişi heyeti raporunun ve dosya aslının dönüşünün beklenmesine karar vererek duruşmayı 7 Temmuz’a erteledi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 28 Ocak 2013’te Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılan bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve neticesinde kamu zararına neden olunduğu şikâyeti üzerine soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde 23 kişi gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili açılan dava Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüştü. Davada Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve 23 belediye bürokratı hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘edimin ifasına fesat karıştırma’ ve ‘kamu görevlisinin resmî evrakta sahteciliği’ suçlarından 2016 yılında beraat kararı verilmişti.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Büyükerşen ve belediye bürokratlarının söz konusu suçlardan verilen beraat kararının bozulmasına ve yeniden yargılanmalarına karar verdi. Dava Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlandı. Davanın 25 Kasım 2022’de görülen 5’inci celsesinde ara kararını açıklayan mahkeme, duruşmanın keşif yapılmak ve rapor aldırılmak üzere ertelenmesine karar vermişti.