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Büyükerşen’den Başkan Tunç Soyer’e tebrik ziyareti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tebrik ziyaretleri kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof.

29 Nisan 2019 Pazartesi 13:09
Büyükerşen’den Başkan Tunç Soyer’e tebrik ziyareti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tebrik ziyaretleri kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’i ağırladı. Büyükerşen, “İnanıyorum ki Tunç Soyer, İzmir’i çok daha ileriye taşıyacak” diye konuştu.


Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret ederek, 31 Mart seçimlerindeki başarısından dolayı kutladı. Tunç Soyer’in genç ve dinamik bir başkan olarak kente önemli hizmetler yapacağını belirten Büyükerşen, şöyle devam etti:


"İzmir, şimdi Aziz Kocaoğlu’nun başlattığı ve yaptığı hizmetlerin daha da ilerletileceği bir döneme giriyor. İnanıyorum ki Tunç Soyer, bunu çok iyi yapacaktır. Kendisini son yıllarda daha iyi tanıdım. Düşünceleri, teorileri var. O teorilerini pratiğe çevirme şansı da var artık. İzmirliler yıllardan beri her yönden şanslı. Türkiye de İzmir’le şanslı. Tunç Soyer’e başarılar diliyorum."

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 13:09
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