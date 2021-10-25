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Gündem Büyükelçiler geri vitese taktı Akşener direniyor
Gündem

Büyükelçiler geri vitese taktı Akşener direniyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 büyükelçiyle ilgili açıklamalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede. Kavala meselesinin iç mesele olmaktan çıktığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 22:34:00 -

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 10 büyükelçinin Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına ilişkin açıklamasıyla ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren Akşener, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına imza atmış bir ülkenin mahkemenin kararlarına uymamış olması iç mesele olmaktan çıkar. Sayın Erdoğan'ın, bağırıp bağırıp dış politika yapması doğru değil" dedi.

"İç mesele olmaktan çıkar"

Akşener katıldığı bir televizyon programında konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

"Bu ülkede görev yapan bir yabancı elçinin veya bir büyükelçinin Türkiye'nin iç işlerine karışır gibi algılanacak bir eylemden söylemden uzak durması gerekir. Bir önerme bu bir tamam da Osman Kavala üzerinden yürüyen bir tartışma oldu. Bu arada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarını olacağınıza dair de imza atmışsınız. Dolayısıyla iki türlü bakılabilir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarını okuyacağınızı imza atmış bir ülkenin o mahkemenin kararlarına uymamış olması iç mesele olmaktan çıkarır."

Büyükelçiler geri vitese taktı

Almanya ve Fransa'nın Ankara büyükelçilikleri de ABD Büyükelçiliğinin Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet edildiği açıklamasını retweet ederek, aynı görüşü paylaştı.

İki ülkenin Ankara'daki resmi büyükelçilik Twitter hesaplarından, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin yaptığı "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı sorunların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder." paylaşımı retweet edildi.

Almanya ve Fransa'nın da açıklamayı paylaşmasıyla Osman Kavala açıklaması yapan 10 ülkenin tamamı geri adım atmış oldu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, bugün yaptığı paylaşımda, diplomatların, bulunduğu ülkelerin kanun ve nizamlarına riayet etmesini öngören Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet edildiğini açıklamıştı.

Bu paylaşımın ardından Osman Kavala açıklamasına imza atan Kanada, Finlandiya, Danimarka, Hollanda, İsveç, Norveç ve Yeni Zelanda, Ankara'daki resmi büyükelçilik hesabından ya da büyükelçinin şahsi hesabından açıklamayı paylaşmış, bazı ülkeler ise ABD'nin açıklamasını retweet ederek aynı görüşü paylaştıklarını kaydetmişti.

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