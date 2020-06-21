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Aktüel

Büyükelçiler Antalya’dan uğurlandı

“Yeniden Keşfet” etkinliği için Antalya’ya gelen 50 Büyükelçi Fraport TAV Antalya Havalimanı VIP ve CIP salonlarından maskot eşliğinde uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 14:30:43 -
Büyükelçiler Antalya’dan uğurlandı

“Yeniden Keşfet” etkinliği için Antalya’ya gelen 50 Büyükelçi Fraport TAV Antalya Havalimanı VIP ve CIP salonlarından maskot eşliğinde uğurlandı.


Kültür ve Turizm Bakanlığının organize ettiği “Yeniden Keşfet” etkinliği için Antalya’ya gelen 50 Büyükelçi Fraport TAV Antalya Havalimanı VIP ve CIP salonlarından maskot eşliğinde uğurlandı.


Büyükelçiler, gelişlerinde olduğu gibi dönüşlerinde de, Havalimanında korona virüs (Covid-19) sürecine yönelik sosyal mesafe, el hijyeni ve maske zorunluluğu başta olmak üzere, alınan üst düzey önlemleri deneyimlediler.

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