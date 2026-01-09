  • İSTANBUL
Gündem

Büyükelçiden monşere tokat gibi cevap

Emekli büyükelçi Selim Kuneralp, sosyal medya hesabından “Türkiye’nin İsrail’i şeytanlaştırmaktan vazgeçmesi gerektiğini” belirten bir paylaşım yaptı. Bu paylaşıma, Türkiye’nin Tacikistan büyükelçisi Umut Acar’dan tokat gibi cevap geldi. Acar, “Büyükelçimiz tüm kariyeri boyunca Yahudi lobisi ile iyi geçinmek kodlarıyla çalıştığı için hâlâ bu etki altında. Oysaki biz lobiyle ayrılalı çok oldu. Bize verebilecekleri maksimum zararı verdiler zaten. Daha ötesi yok. Biz İsrail’i şeytanlaştırmıyoruz” dedi.

Büyükelçinin monşere verdiği cevap gündem oldu. Türkiye’yi daha önce Avrupa Birliği, İsveç ve Güney Kore nezdinde temsil eden, 2014’te emekliye ayrılan büyükelçi Selim Kuneralp, sosyal medya hesabından Türkiye’nin dış politikasını eleştiren bir paylaşımda bulundu.

TAM MONŞERLİK AÇIKLAMA

Kuneralp, paylaşımında, “Türkiye Suriye’den dışlanma yolunda. Geçen hafta İngiliz ve Fransız savaş uçakları IŞİD hedeflerine saldırıda bulunmuştu. Dün de Paris’te İsrail ve Suriye temsilcileri ABD arabuluculuğuyla önemli bir anlaşmaya vardı. Artık İsrail’i şeytanlaştırmaktan vazgeçip köprüleri onarma zamanıdır. Umarım iktidar bunu sessizce yapıyordur” sözlerini kullandı.

“BİZE VEREBİLECEKLERİ MAKSİMUM ZARARI VERDİLER ZATEN”

Selim Kuneralp’in bu sözlerine Türkiye’nin Tacikistan büyükelçisi Umut Acar’dan tokat gibi cevap geldi. Acar, sosyal medya üzerinden, “Büyükelçimiz tüm kariyeri boyunca Yahudi lobisi ile iyi geçinmek kodlarıyla çalıştığı için hâlâ bu etki altında. Oysaki biz lobiyle ayrılalı çok oldu. Bize verebilecekleri maksimum zararı verdiler zaten. Daha ötesi yok. Biz İsrail’i şeytanlaştırmıyoruz. En az 20 bin çocuğu bilerek ve isteyerek katletmiş, milyonlarca Filistinliyi gönderebileceği bir gönüllü arayan, soykırımla suçlanan ırkçı siyonist bir hükümete tüm dünya ile birlikte tepki gösteriyoruz. Tarihin doğru tarafında duruyoruz. Aksine İsrail bizi şeytanlaştırıyor. Şu anda İsrail lobisi tarafından yürütülen sistematik karalama kampanyası çerçevesinde makaleler, analizler, yorumlar, sosyal medya paylaşımlarıyla Türkiye, İran gibi gösterilmeye çalışılıyor” paylaşımını yaptı.

“TÜRKİYE’NİN SURİYE’DEN DIŞLANMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR”

İsrail’de gelecekte kurulabilecek ılımlı bir hükümetle iyi diyalog geliştirilebileceğini de ifade eden Acar, “Irkçı, soykırımcı bir hükümete karşı çıkmak çıkar odaklı gerçekçi dış politika ile çelişmez. Meşruiyet sınırları içinde İsrail’e hak ettiği yanıtı vermek çıkarlarımıza ve zamanın ruhuna tamamen uygundur. Türkiye’nin Suriye’den dışlanması söz konusu ve mümkün değildir. Bu yorum ‘motorsuz uçak’ gibi olmuş kusura bakmayın” ifadelerini kullandı.

