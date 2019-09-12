Büyükelçi ve daimi temsilci atamaları belli oldu Büyükelçi ve daimi temsilci atamaları belli oldu.

Büyükelçi ve daimi temsilci atamaları belli oldu.

Büyükelçi ve daimi temsilci atamaları belli oldu. Dışişlerinden yapılan açıklamaya göre; Haldun Tekneci Hanoi Büyükelçisi, Togan Oral Aşkabat Büyükelçisi, Mustafa Osman Turan Dakka Büyükelçisi, Mahinur Özdemir Göktaş Cezayir Büyükelçisi, Rakibe Demet ŞekercioğluKolombo Büyükelçisi, Hasan Mehmet Sekizkök Üsküp Büyükelçisi, Mustafa Özcan Minsk Büyükelçisi, Süleyman İnan Özyıldız Tallin Büyükelçisi, Ufuk Ekici Nur-Sultan Büyükelçisi, İsmail AramazAmman Büyükelçisi,Mehmet Erkan AytunGuatemala Büyükelçisi, Hasan UlusoyBrüksel Büyükelçisi, Aylin Sekizkök Sofya Büyükelçisi, Nuri Kaya BakkalbaşıAntananarivo Büyükelçisi, Fatma Pihava Ünlü San Hose Büyükelçisi, Yeşim KebapçıoğluSanto Domingo Büyükelçisi, Bengü Yiğitgüden Port of Spain Büyükelçisi, Tolga BermekBanjul Büyükelçisi, Kemal Kaygısız Encemine Büyükelçisi,Orhan IşıkViyentiyan Büyükelçisi, Gülcan Akoğuz Santiago Büyükelçisi, Nilüfer Erdem Kaygısız Librevil Büyükelçisi olurken; Mehmet Metin Eker İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi, Suat Hayri Aka Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi oldu.

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