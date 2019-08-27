Büyükelçi Saygılı: "Eserler harika ötesi"

Türkiye’nin İsviçre Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, Ordu’nun Fatsa ilçesinde Halk Eğitim Merkezini ziyaret ederek burada yapılan çalışmalar hakkında merkez müdürü Barış Semih Yazıcı’dan bilgiler aldı.

Halk Eğitim Merkezine gelen ve buradaki yapılan çalışmaları inceleyen Büyükelçi İlhan Saygılı, “Memleketim olan Fatsa ilçemize müsait olduğum her zaman geliyorum. Her geldiğimde gerçekten çok gelişmiş ve burada yapılan işler takdirimi kazanıyor. Halk Eğitim Merkezimizdeki bu güzel işleri görmek gerçekten çok anlamlı ve takdiri şayandır. Usta öğreticilerle kursiyerlerin gerçekleştirmiş olduğu eserler harika ötesi. Ben de bu gördüğüm çalışmaları oradaki Türklerle paylaşacağım. Orada da bu tarz kurslar açabiliriz” dedi.

Büyükelçi İlhan Saygılı’yı ağırlamaktan son derece memnun olduğunu belirten Müdür Barış Semih Yazıcı ise, “Büyükelçimize merkezimizi gezdirdik ve Fatsa ilçemizde yapılan çalışmaları kendisine gösterme fırsatı bulduk. Fatsalı olmasından dolayı kendisi ile gurur duyuyoruz ve her anlamda kendisinin yanında olduğunu bilmesini isteriz. Halk eğitim merkezimizde her türlü faaliyetleri usta öğreticilerimiz ile birlikte gerçekleştiriyor ve ortaya güzel eserler çıkartıyoruz” diye konuştu.

Büyükelçi Saygılı’ya günün anısına yöresel halk oyunları kostümü hediye edildi.