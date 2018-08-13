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Büyükelçi Karlov suikastinde yeni gelişme! Eşi tutuklandı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikast sonucu öldürülmesi soruşturması kapsamında, saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın, FETÖ içindeki "abisi" olduğu bildirilen Şahin Söğüt'ün eşi tutuklandı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 14:28
Büyükelçi Karlov suikastinde yeni gelişme! Eşi tutuklandı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u hain bir suikastla öldüren saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ'cü abisi olduğu belirtilen Şahin Söğüt'ün eşi Ayşe Sögüt tutuklandı. Şüpheli Ayşe Söğüt, soruşturma çerçevesinde gözaltına alındıktan sonra cumhuriyet savcısına ifade verdi. Savcının tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk ettiği Söğüt, buradaki sorgusu sonucunda adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ancak savcı, Ayşe Söğüt'ün serbest bırakılmasına itirazda bulundu. İtirazı kabul eden sulh ceza hakimliğinin kararı üzerine, yeniden gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Söğüt'ün FETÖ ile bağlantılı şirketlerde çalışma kaydı bulunduğu ve örgütün haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı kaydedildi.

BÜYÜKELÇİ KARLOV CİNAYETİ

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara'da 19 Aralık 2016'da katıldığı sergide Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, Altıntaş da polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Cinayetle ilgili soruşturma kapsamında, serginin organizatörü, bazı polisler ve Altıntaş'ın "FETÖ abisi" eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanı Şahin Söğüt'ün de arasında bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı.

Şahin Söğüt'ün, Karlov'un öldürülmesiyle ilgili örgüt talimatını Altıntaş'a ilettiği kaydedilmişti.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 14:28
  1. Ankara
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