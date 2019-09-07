Büyükelçi açıkladı! ‘Su-30 savaş uçaklarını alıyoruz’ Basına konuşan Myanmar'ın Rusya Büyükelçisi Koh Ko Shane, ülkesinin Rus Su-30 avcı uçaklarını ve yeni nesil savaş uçaklarını almayı planladığını belirtti.

Myanmar'ın Rusya Büyükelçisi Koh Ko Shane, ülkesinin Rus Su-30 avcı uçaklarıyla birlikte yeni nesil savaş uçaklarını almayı planladığını söyledi. Sputnik'e konuşan Shane, “Su-30 avcı uçakları dışında, Rusya'nın satmak istemesi halinde yeni nesil savaş uçaklarını da almayı planlıyoruz” dedi. Shane, konuyla ilgili Rus tarafıyla görüşmelerin sürdüğünü de sözlerine ekledi. Nisan ayında, Myanmar Silahlı Kuvvetleri Komutanı General Min Aung Hlein, ülkesinin yeni Rus silahlarının alımıyla ilgilendiğini belirtmişti.

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