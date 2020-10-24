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Aktüel Büyükçekmece'deki eğitim uçağı kazasında hayatını kaybeden pilot, son yolculuğuna uğurlandı
Aktüel

Büyükçekmece'deki eğitim uçağı kazasında hayatını kaybeden pilot, son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-24 17:03:39 -
Büyükçekmece'deki eğitim uçağı kazasında hayatını kaybeden pilot, son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'deki eğitim uçağı kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden pilotaj lisans öğrencisi Beytullah Nart, son yolculuğuna uğurlandı.

Nart'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Bağcılar'daki Hz. Ebubekir Camisi'ne getirildi.

Burada kılanan cenaze namazının ardından Nart'ın cenazesi Güngören Mezarlığına defnedildi.

Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı'ndan önceki gün havalandıktan kısa süre sonra motor arızası nedeniyle Beylikçayırı mevkisinde boş araziye düşen eğitim uçağından çıkarılan Nart'a, sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edilmiş, ağır yaralı olarak ambulans helikopterle hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınan Nart, dün hayatını kaybetmişti.



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