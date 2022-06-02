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Yerel Büyükçekmece'deki dehşet anları! Otomobilin durağa daldığı anların görüntüsü ortaya çıktı
Yerel

Büyükçekmece'deki dehşet anları! Otomobilin durağa daldığı anların görüntüsü ortaya çıktı

Büyükçekmece'de 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada, otomobilin durağa daldığı anlar başka bir otobüsün kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-06-02 16:10:00 - 2022-06-02 16:28:09

Büyükçekmece’de otomobilin durağa dalması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza, bir otobüsün kamerasına yansıdı. Görüntüde, aracın süratle durağa daldığı ve sürüklendiği görüldü.

E-5 karayolu Kumburgaz mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana gelen kazada, 30 yaşındaki S.T. idaresindeki 09 HK 225 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İETT otobüs durağına dalmıştı.

3 kişi hayatını kaybetti

Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Otomobilin durağa girdiği anlar saniye saniye bir otobüsün kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın süratle durağa daldığı ve sürüklendiği görülüyor.

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