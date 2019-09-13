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Büyükçekmece'de yan baktın kavgası kanlı bitti

Büyükçekmece'de husumetli iki grup arasında yan baktın kavgası çıktı. Kavgada 1 kişi silahla başından vurularak ağır yaralandı.

13 Eylül 2019 Cuma 16:11
Büyükçekmece'de yan baktın kavgası kanlı bitti

Olay, Büyükçekmece Mimarsinan Mahallesi İnönü Caddesi'ndesaat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiayagöre, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi mahallede bulunan çay ocağında oturuyordu. Bu sırada Turgay Demir isimli şahıs beraberindeki iki kişiyle birlikte çayocağına geldi.

Çay ocağında oturan şahıslar ile TurgayDemir ve beraberindekiler arasında yan baktın tartışması çıktı. Önceden de husumetli olan iki grup bir anda birbirine girdi.

Kavga sırasında şahıslardan biri silahını çıkararak ateşledi. Turgay Demir başından vurularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkekiplerince hastaneye kaldırılan Demir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan şahısları gözaltına aldı. Silahıateşleyen şahsın ise kaçarak kayıplara karıştığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 16:11
  1. büyükçekmece
  2. Büyükçekmece Mimarsinan Mahallesi İnönü Caddesi
  3. polis ekipleri

YORUM YAZ

  • ihsanihsan17 dk önce
    memleketin her tarafından maganda fışkırıyor,20 sene sonra geldiğimiz nokta...

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