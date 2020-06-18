Büyükçekmece’de riskli binaların yıkımı devam ediyor

Büyükçekmece Belediyesi, ilçe genelinde riskli bulunan binaları tespitinin ardından yıkımlarını gerçekleştirmeye devam ediyor.

Türkiye’de meydana gelen son depremlerin ardından tedbirler alınmaya devam ediliyor. Büyükçekmece Belediyesi de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ilçe genelinde bulunan ve deprem riski olan evleri tek tek tespit edip yıkıyor. Bu kapsamda Fatih Mahallesi’ndeki riskli yapıların yıkımını gerçekleştirildi.

“Onlar bizi yıkmadan biz onları yıkmaya devam ediyoruz”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Covid-19’la mücadelemiz devam ediyor. Mücadele ederken, Büyükçekmece’de depremle yatıp depremle kalkıyoruz. En son Bingöl’de 5.7 büyüklüğündeki deprem bizi tekrardan çok ürkütmüştür. 1999 Marmara Depremini yaşayan bir belediye başkanıyım. Ve rüyalarıma giriyor. Sabahlara kadar ilçemizde hangi bina çürük, hangisini yıkabiliriz endişesiyle yatıp kalkıyoruz. Çok şükür 1999’da yaşanan büyük değişimle şehrimizin yüzde 75’ten fazlasını dönüştürdük. Onlar bizi yıkmadan biz onları yıkmaya devam ediyoruz. İstanbul için en büyük sorun korona virüsü değildir. İstanbul için büyük sorun depremlerdir" dedi.