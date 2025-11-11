Büyükçekmece’de katliam! Arkadaşlarına ateş açtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

  • İSTANBUL
İstanbul Büyükçekmece’de, seyir halindeki bir otomobilde bulunan 4 kişi arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Araçtaki bir kişinin diğer 3 arkadaşına ateş açması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Büyükçekmece Mimar Sinan Merkez Mahallesi D100 Otoyolu Aksaray istikametinde gece yarısı 00.00 sularında korkunç bir cinayet vakası yaşandı.

34 ADZ 818 plakalı otomobilin içinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple 4 kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine araçtaki bir kişi, yanında seyahat ettiği diğer 3 arkadaşına birden fazla el ateş etti.

Saldırgan, dehşet verici olayın ardından otomobilden inerek yaya olarak olay yerinden kaçtı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ AĞIR YARALI

Silahlı saldırıda otomobilin içinde bulunan 3 kişiden ikisi ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Geriye kalan 1 kişi ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Ağır yaralı şahıs, ilk müdahalenin ardından ambulansla derhal hastaneye kaldırıldı; durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri, incelemelerin tamamlanmasının ardından cenaze nakil aracı ile Adli Tıp Kurumu Morgu'na sevk edildi.

POLİS SALDIRGANI ARIYOR

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, otomobil içinde detaylı incelemeler yaptı.

Saldırı sonrası kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı arama ve soruşturma başlatıldı.

 

