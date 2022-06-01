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Yerel Büyükçekmece'de facia! Otomobil otobüs durağına daldı: 1 ölü 4 yaralı
Yerel

Büyükçekmece'de facia! Otomobil otobüs durağına daldı: 1 ölü 4 yaralı

Büyükçekmece'de otomobilin otobüs durağına dalması sonucu meydana gelen kazada 1 öğrenci hayatını kaybederken 4 öğrenci yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 18:09:00 - 2022-06-01 18:17:54

Büyükçekmece'de otomobil, otobüs durağında bekleyen öğrencilerin arasına daldı. Olayda 1 öğrenci hayatını kaybederken, 4 öğrenci yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay E-5 Kumburgaz mevkii Beylikdüzü istikametinde yaşandı. İddiaya göre önündeki otobüsü sağ şeritten geçmek isteyen 09 HK 225 plakalı otomobil sürücüsü, durakta otobüs bekleyen lise öğrencilerinin arasına daldı. Öğrencilere çarpan ve takla atan otomobil, toprak alana uçtu.

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4 öğrenci yaralandı

Kazada 1 öğrenci hayatını kaybederken, ilk belirlemelere göre 4 öğrenci de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden öğrencinin yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü.

Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

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