Büyükçekmece'de fabrika yangını
Gündem

Büyükçekmece'de fabrika yangını

Yeniakit Publisher
IHA

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde plastik kasa üretimi yapan fabrikada yangını çıktı.

İstanbul Büyükçekmece'de plastik kasa üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken, yangın dronla görüntülendi.

Büyükçekmece Çakmaklı Mahallesi'nde bulunan plastik kasa üretimi yapan fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

 

Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken, alev alev yanan fabrika ve ekiplerin çalışması dronla havadan görüntülendi.

Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

Uzun zamanlardan beri büyük cesametli fabrikalarda çıkan yangınları o işyerlerinde çalışan kripto fetöcülerin çıkardığını düşünüyorum
