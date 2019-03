Büyükçekmece yerel seçim sonuçları son dakika | İstanbul Büyükçekmece AK Parti, CHP oy oranları

Büyükçekmece seçim sonuçları 2019 Mart yerel seçim sonuçları en merak edilen ilçelerin başında geliyor. 31 Mart 2019 İstanbul Büyükçekmece ilçesi yerel seçim sonuçları son dakika burada. YSK Büyükçekmece seçim sonuçlarına göre 31 Mart 2019 Büyükçekmece son durum ne? AK Parti Büyükçekmece belediye başkan adayı Mevlüt Uysal ile CHP’nin Büyükçekmece belediye başkan adayı Hasan Akgün arasında geçmesi beklenen Büyükçekmece yerel seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? 2019 yerel seçimleri sonuçları heyecanla beklenirken Büyükçekmece oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Büyükçekmece belediyesini kim kazandı? YSK Büyükçekmece yerel seçim sonuçları ve oy oranları merak ediliyor. İstanbul Büyükçekmece yerel seçim sonuçları | Yerel seçim 2019 İstanbul ilçeleri seçim sonuçları sorgulama sayfası.

Büyükçekmece belediye başkan adayları 2019

AK Parti Büyükçekmece belediye başkan adayı Mevlüt Uysal (Cumhur İttifakı)

CHP Büyükçekmece belediye başkan adayı Hasan Akgün (Millet İttifakı)

SP Büyükçekmece belediye başkan adayı Caner Bitiş

Vatan Partisi Büyükçekmece belediye başkan adayı Hasan Baydemir

BBP Büyükçekmece belediye başkan adayı Halil Eker

1966 yılında Antalya'nın Alanya ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Alanya'da tamamladı. 1988'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.Uzun yıllar avukatlık yapan Mevlüt Uysal, bir yandan da aktif olarak siyasi, sosyal ve kültürel çalışmalarda bulundu. AK Parti'nin kuruluş sürecinde yer alarak 2001 yılında AK Parti Küçükçekmece İlçe Teşkilatı Kurucu Başkanı oldu.

2009 yılının Mart ayında gerçekleştirilen yerel seçimlerde Başakşehir Belediye Başkanlığını kazandı. İlk dönemindeki projeleri ve başarılı hizmetleriyle, 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde yeniden aday gösterildi. İkinci kez Başakşehir Belediye Başkanı seçilerek görevine devam etti.

28 Eylül 2017'de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin olağanüstü toplantısında yapılan oylama ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. Mevlüt Uysal, evli ve dört çocuk babasıdır.

1955 yılında Trabzon'da doğdu. Eğitim hayatını İstanbul'da tamamladı. 1974 yılında üniversite eğitimiyle birlikte Sefaköy Belediyesi'nde belediyecilik hayatına başladı.1977-1981 yılları arasında Sefaköy Belediyesinde Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.1981 yılında kuruculuğunda bulunduğu İstanbul Belediyesi Küçükçekmece Belediye Şube Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etti.1984 yılında Küçükçekmece Belediye Şube Müdür Yardımcılığı görevini yürütürken, Bakırköy Belediyesi'nin kuruluşunda ve tüm birimlerinin teşkilatlanmasında görev aldı.

1986 yılında Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcılığına atandı. 1979-1988 yılları arasında Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün " Şehircilik ve Belediyelerin Yönetimi" konulu eğitim programına katılarak geniş çapta araştırma ve incelemeler yaptı.1992 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde "Belediyeler ve Bütçelerinin Analizi" konulu tezi ile yüksek lisansını tamamladı. 1989-1993 yılları arasında Almanya, Hollanda, Danimarka ve Fransa'da yerel yönetimlerin yapılarını inceledi.Büyükçekmece'nin tarihi sorunu olan ve 40 yıl çözülemeyen altyapı sorunun 20 ay gibi kısa bir sürede tamamladı.

1996 yılında, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsünde "Şehircilik ve Kıyı Bölgeleri Yönetimi" konulu doktora tezini tamamlayarak "Doktor" ünvanı aldı.Türkiye'nin ilk ve tek TV kulesi ile en büyük kapalı fuar- kongre merkezi olan Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'ni bölgemize kazandırdı.1999 yılında 2. kez Büyükçekmece belediye Başkanlığına seçildi. Alt yapı ve eğitim konularında büyük atılımlar yaparak, büyük projelere imza attı.2004 yılında 3. kez Büyükçekmece belediye Başkanlığına seçildi. Bu dönemde Büyükçekmeceyi tamamiyle modern ve cağdaş bir dünya kenti haline getirdi.

2008 yılında çıkarılan 5747 sayılı yasa gereği Büyükçekmece, Mimarsinan, Kumburgaz, Tepecik, Muratbey, Celaliye-Kamiloba belediyeleri ile Gürpınar Pınartepe mahallesinin birleşmesinden oluşan yeni Büyükçekmece ilçesine 2009 yılında 4. kez Belediye Başkanı seçildi.Dr. Hasan Akgün 14 Aralık 2002- 19 Haziran 2004 tarihleri arasında Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığı görevi yaptı. Halen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türk Delegasyonu Üyeliği, Türkiye Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, Marmara Belediyeler Birliği Encümen üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Dr. Hasan Akgün’ün;

-“Belediyeler ve Bütçelerinin Analizi”

-“Kentsel Gelişim Sürecinde Büyükçekmece”

-“Atatürk ve Cumhuriyet” adlı yayınlanmış üç kitabı bulunmaktadır.

Hasan Akgün, evli ve 4 çocuk sahibidir. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

AK Parti Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Adayları

1. Okan Gülkoku

2. Hasan Bacıoğlu

3. Sami Sertadım

4. Yıldız Akbalık Polat

5. Ayhan Hastürk

6. Ahmet Küçük

7. Sedat Bostan

8. İdris Doğan

9. Habibe Çiftçioğlu Başer

10. Nejmi Yıldız

11. Zerin Çağlar

12. Şuayip Serindik

13. Şiyar Hasbayram

14. Eyüp Karataş

15. Yunus Mercanlı

16. Yunus Ete

17. Figen Kırdar

18. Ramazan Çaylı

19. Erol Ar

20. Şaban Karapınar

21. Ayşen Çolak

22. Halit Demir

23. Dursun Tamimler

24. Münir Dinçel

25. Nazmi Ülker

26. Abuzer Taşar

27. Mustafa Kemal Kaya

28. İrfan Cengiz

Kontenjan

1. Osman Kıdık

2. Erman Akal

3. Fatih Mehmet Zehir

CHP Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Adayları 2019

1­ Ahmet Şahin

2­ Coşkun Tanış

3­ Tarık Erdoğan

4­ Önder Yüksel Eryiğit

5­ Hakan Çebi

6­ Tuncay Tuna

7­ Özkalp Beyaz

8­ Gülcan Tekdemir Demirkan

9­ Eren Savaş

10­ Kerem Ereke

11­ Nevzat Sezen

12­ Murat Erçağ

13­ Gülderen Başkan

14­ Rıza Can Özdemir

15­ Fatih Çınar

16 Nihat Ülker

17­ Eyüp Dal

18­ Melike Karakaya

19­ Nurdan Şahver Akbulut

20 Özge Türkyılmaz

21­ Yıldız Karal

22­ Emre Kıroğlu

23­ Emince Ümit Aksoy

24­ Yasemin Bolgün

25­ Şengül Selvi

26­ Hasan Demir

2014 Büyükçekmece yerel seçim sonuçları

CHPadayı Hasan Akgün % 47.6

AK Parti adayı Celal Babayiğit % 44.9

MHP adayı Yaşar Derin % 3.7

24 Haziran 2018 Büyükçekmece seçim sonuçları

AK Parti % 38,5

CHP % 33.1

İYİ Parti 10,2

HDP % 8.9

MHP % 7.7

İstanbul belediyeleri hangi partilerde

- Adalar Belediyesi: Atilla Aytaç (CHP)

- Arnavutköy Belediyesi: Ahmet Haşimi Baltacı (AK PARTİ)

- Ataşehir Belediyesi: Battal İlgezdi (CHP)

- Avcılar Belediyesi: Hanay Handan Toprak Benli (CHP)

- Bağcılar Belediyesi: Lokman Çağrıcı (AK PARTİ)

- Bahçelievler Belediyesi: Osman Develioğlu (AK PARTİ)

- Bakırköy Belediyesi: Bülent Kerimoğlu (CHP)

- Başakşehir Belediyesi: Mevlüt Uysal (AK PARTİ)

- Bayrampaşa Belediyesi: Atila Aydıner (AK PARTİ)

- Beşiktaş Belediyesi: Murat Hazinedar (CHP)

- Beykoz Belediyesi: Yücel Çelikbilek (AK PARTİ)

- Beylikdüzü Belediyesi: Ekrem İmamoğlu (CHP)

- Beyoğlu Belediyesi: Ahmet Misbah Demircan (AK PARTİ)

- Büyükçekmece Belediyesi: Hasan Akgün (CHP)

- Çatalca Belediyesi: Cem Kara (CHP)

- Çekmeköy Belediyesi: Ahmet Poyraz (AK PARTİ)

- Esenler Belediyesi Mehmet Tevfik Göksu (AK PARTİ)

- Esenyurt Belediyesi: Necmi Kadıoğlu (AK PARTİ)

- Eyüp Belediyesi: Remzi Aydın (AK PARTİ)

- Fatih Belediyesi: Mustafa Demir (AK PARTİ)

- Gaziosmanpaşa Belediyesi: Hasan Tahsin Usta (AK PARTİ)

- Güngören Belediyesi: Şakir Yücel Karaman (AK PARTİ)

- Kadıköy Belediyesi: Aykurt Nuhoğlu (CHP)

- Kağıthane Belediyesi: Fazlı Kılıç (AK PARTİ)

- Kartal Belediyesi: Altınok Öz (CHP)

- Küçükçekmece Belediyesi: Temel Karadeniz (AK PARTİ)

- Maltepe Belediyesi: Ali Kılıç (CHP)

- Pendik Belediyesi: Salih Kenan Şahin (AK PARTİ)

- Sancaktepe Belediyesi: İsmail Erdem (AK PARTİ)

- Sarıyer Belediyesi: Şükrü Genç (CHP)

- Silivri Belediyesi: Özcan Işıklar (CHP)

- Sultanbeyli Belediyesi: Hüseyin Keskin (AK PARTİ)

- Sultangazi Belediyesi: Cahit Altunay (AK PARTİ)

- Şile Belediyesi: Can Tabakoğlu (AK PARTİ)

- Şişli Belediyesi: Hasan Hayri İnönü (CHP)

- Tuzla Belediyesi: Şadi Yazıcı (AK PARTİ)

- Ümraniye Belediyesi: Hasan Can (AK PARTİ)

- Üsküdar Belediyesi: Hilmi Türkmen (AK PARTİ)

- Zeytinburnu Belediyesi: Murat Aydın (AK PARTİ)