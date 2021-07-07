Büyükçekmece kurbanlık satış yeri! Büyükçekmece kurban pazarı nerede?

Kurban Bayramına sayılı gün kaldı. İslam’ın beş şartında biri olan kurban ibadeti, hali vakti yerinde olan ve üzerine kurban kesmesi vacip olan Müslümanlar kurban ibadetini yerine getirmekle yükümlüdür. Kurban kesecek olanlar kurban fiyatları ne kadar olduğu kadar kurban satış yerlerini de merak ediyor. İstanbul Büyükçekmece kurbanlık satış yerleri de merak edilenler arasında.

Büyükekmece’de kurban pazarı nereye kuruldu?

Büyükekmece Çakmaklı Mahallesi Hadımköy Yolu üzerinde kurulan, Kurban Satış ve Kesim Yeri hizmet vermeye başladı. 25000 m² alana kurulu olan Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda herbiri 84 m² olan ortalama 80 adet küçükbaş , 24-26 adet büyükbaş hayvan kapasitesine sahip 90 çadır bulunmaktadır. Çadırların 15 tanesi küçükbaş, 75 tanesi ise büyükbaş hayvanlar için ayrılmış olup, 1 adet ise karantina çadırı mevcuttur. Pazar alanı sıkıştırılmış sıcak asfalt (BSK) kaplı olup, günlük kesim kapasitesi 250 olan 2 büyükbaş hayan kesimhanesi ve günlük 800 kesimin yapılabildiği 1 küçükbaş hayvan kesimhanesi mevcut olan Kurban Satış ve Kesim Hizmet Alanı'nda 200 araçlık otopark, tuvaletler, mescit, duş, kafeterya ve idari bina bulunmaktadır.

Büyükçekmece kurban pazarı nerede?

Büyükçekmece kurban pazarına nasıl gidilir? Büyükçekmece kurban satış yeri adresi : Çakmaklı Mah. 150 Ada 1 Parsel (Mezarlık Yanı)