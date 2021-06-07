  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Valilik duyurdu! 49 kilo 918 gram esrar ele geçirildi
HDP'ye kapatma davasına AK Parti'den ilk açıklama
Şehit polisin kaza anı kameraya anbean yansıdı
Sedat Peker'in hedef aldığı Veyis Ateş'ten flaş karar
Ekonomi Büyükbaş küçükbaş kurbanlık fiyatları 2021 | Kızılay kurbanlık vekalet fiyatı güncel
Ekonomi

Büyükbaş küçükbaş kurbanlık fiyatları 2021 | Kızılay kurbanlık vekalet fiyatı güncel

Kurbanlık fiyatları ne kadar 2021? Kurban bayramına kısa bir zaman kala pek çok vatandaş, bütçelerini ayarlamak için kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, 2021 küçükbaş kurbanlık ne kadar? Büyükbaş kurbanlık fiyatları güncel

Yeniakit Publisher
2021-06-07 15:45:00 -
Büyükbaş küçükbaş kurbanlık fiyatları 2021 | Kızılay kurbanlık vekalet fiyatı güncel

Kurban bayramı 20 Temmuz Salı, 21 Temmuz Çarşamba, 22 Temmuz Perşembe ve 23 Temmuz Cuma günleri idrak edilecek. Kurbanlık satın almak isteyenler ise büyükbaş, küçükbaş fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, 2021 kurbanlıklar ne kadar oldu?

Büyükbaş küçükbaş kurbanlık fiyatları 2021

2020 yılında büyükbaş hayvanlar 5 ila 30 bin lira arasında değişen rakamlara satıldı. Küçükbaş hayvanlar ise 900 ile 4 bin lira arasında değişen rakamlara satıldı.2021 yılında geçen yılkı rakamlara göre yüzdü 20-30 artış yaşanması bekleniyor.

Kızılay kurbanlık vekalet fiyatı güncel

Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla kampanya başlatan Kızılay, Türkiye dahil 21 ülkede toplam 150 bini aşkın hisselik kurban kesmeyi hedefliyor. Kızılay, 2021 yılı için vekalet bedelini yurt içinde 1050 olarak belirlerken, yurt dışından vekalet vermek isteyenler ise 125 dolar veya 105 avro bedel karşılığında bir hisselik vekaletini Kızılay'a verebilecek.

Kurban vekaleti Kızılay'a nasıl verilir?

Kurban vekaletlerini Kızılay'a emanet ederek gerçek ihtiyaç sahibine ulaşmanın huzurunu yaşamak isteyen hayırseverler vekaletlerini, bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış hesaplarından, internet bankacılığından, tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 no'lu Türk Kızılay Posta Çeki hesabından, kizilay.org.tr'den, 168 Türk Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından, mobil uygulamadan ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden verebilecek.

Deniz salyası olan yerde yüzmek sağlığa zarar verir mi?
Deniz salyası olan yerde yüzmek sağlığa zarar verir mi?

Yaşam

Deniz salyası olan yerde yüzmek sağlığa zarar verir mi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay