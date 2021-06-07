Büyükbaş küçükbaş kurbanlık fiyatları 2021 | Kızılay kurbanlık vekalet fiyatı güncel

Kurban bayramı 20 Temmuz Salı, 21 Temmuz Çarşamba, 22 Temmuz Perşembe ve 23 Temmuz Cuma günleri idrak edilecek. Kurbanlık satın almak isteyenler ise büyükbaş, küçükbaş fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, 2021 kurbanlıklar ne kadar oldu?

Büyükbaş küçükbaş kurbanlık fiyatları 2021

2020 yılında büyükbaş hayvanlar 5 ila 30 bin lira arasında değişen rakamlara satıldı. Küçükbaş hayvanlar ise 900 ile 4 bin lira arasında değişen rakamlara satıldı.2021 yılında geçen yılkı rakamlara göre yüzdü 20-30 artış yaşanması bekleniyor.

Kızılay kurbanlık vekalet fiyatı güncel

Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla kampanya başlatan Kızılay, Türkiye dahil 21 ülkede toplam 150 bini aşkın hisselik kurban kesmeyi hedefliyor. Kızılay, 2021 yılı için vekalet bedelini yurt içinde 1050 olarak belirlerken, yurt dışından vekalet vermek isteyenler ise 125 dolar veya 105 avro bedel karşılığında bir hisselik vekaletini Kızılay'a verebilecek.

Kurban vekaleti Kızılay'a nasıl verilir?

Kurban vekaletlerini Kızılay'a emanet ederek gerçek ihtiyaç sahibine ulaşmanın huzurunu yaşamak isteyen hayırseverler vekaletlerini, bankalarda bulunan Türk Kızılay bağış hesaplarından, internet bankacılığından, tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 no'lu Türk Kızılay Posta Çeki hesabından, kizilay.org.tr'den, 168 Türk Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından, mobil uygulamadan ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden verebilecek.