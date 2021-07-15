Kurban kesecek olanlar en pratik hayvan kesme, parçalama yöntemlerini araştırmaya başladı. Peki, büyükbaş hayvan derisi nasıl yüzülür?

Büyükbaş hayvan içi nasıl çıkarılır?

Kurbanlık hayvan kesildikten sonra bir saat boyunca serin bir yerde dinlendirilmesi kasaplarca tavsiye ediliyor. Böylece hayvanın kanı süzülecektir. Hayvanın eklem yerlerinden kesilmesi öneriliyor böylece ette kemik kırıntısı kalmıyor. Hayvanın budu, gerdanı, böbrek yatağı ayrı ayrı kesilmeli. Uzmanlar kurban etinin dinlendirilmesi gerektiğini, dinlendirildikten sonra pişirilmesi gerektiğini tavsiye ediyor.

Kurbanlık hayvan kesmek ve parçalamak uzman kişilerin yapması gereken bir iş. Daha önce deneyimi olmayan bir kişinin bu ustalık gerektiren kasaplık işini yapmaması gerekir. Çünkü kesim sırasında ciddi kazalar yaşanabilir.

Öte yandan hayvan kesimi, parçalama, deri yüzme hakkında internette pek çok video bulunuyor. Bu videoları izleyip konu hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Büyükbaş hayvan işkembesi nasıl temizlenir?

Büyükbaş işkembesi hayvandan çıkarıldıktan sonra içi açılıp bol suyla iyice yıkanmalı. İşkembe taze olacağı için yıkadıktan sonra bir gece buzdolabında bekletilmesi tavsiye ediliyor. İşkembeyi rahat temizleyebilmek için birkaç parçaya bölüp güzelce yıkayın. Ancak yıkama işlemini sıcak suyla yapmayın çünkü kir işkembenin üzerinde daha da sertleşecektir. Bu işlemler sırasında mutlaka eldiven takın yoksa ellerinizin kokusu sizi rahatsız edecektir. Geniş bir tencereye su doldurun ve kaynatın. Kaynayan suyun içerisine 1 yemek kaşığı karbonat ekleyin. Kaynayan karbonatlı suya işkembeleri atın ve 2-3 dakika sonra çıkarın. Sudan çıkardığınız işkembeyi gerin ve bıçakla üstündeki tabakayı sıyırın. Temizlenen işkembeyi bol suyla yıkadıktan sonra çorba hazırlama işine geçebilirsiniz.