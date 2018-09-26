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Büyükannelerin yanında büyüyen çocuklar

Annesi çalışan çocukları genellikle büyükanneleri büyütüyor. Böyle olunca çocuklar zamanlarının çoğunu büyükanneleri ile geçiriyorlar. Peki bu durum çocukları nasıl etkiliyor? Uzm. Dr. Yasemin Meriç Kazdal anlattı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 16:30
Büyükannelerin yanında büyüyen çocuklar

Uzm. Dr. Yasemin Meriç Kazdal, "Toplumumuzda çalışan annelerin, çocuklarının bakımında anneanne veya babaanneden yardım almasına sık sık rastlıyoruz. Bu hem ekonomik açıdan hem de güvenilirlik açısından ailelerin tercih ettikleri bir yoldur. Ancak çocuğa bakacak kişi başka bir şehirde oturuyorsa yani anne ve çocuğun sürekli ve nitelikli birliktelik yaşamasına engel olacak bir durum söz konusu ise bu konu üzerinde birkaç kere düşünülmelidir. Çocuğu anneden uzun süreler için ayırmak anne çocuk ilişkisi açısından ciddi bir risk taşır. Ancak büyükanne eğer aynı şehirde yaşıyorsa tanımadığınız ve tam olarak güvenemeyeceğiniz bir bakıcıdan yardım almaktansa büyükanneden yardım almak çok daha iyi ve güvenli bir yoldur. Zaman zaman büyükannelerin torunlarına yaklaşımları “her istediklerini yapmak” şeklinde olabilmektedir. Böyle durumlarda da “anne bebek büyükanne” üçgenindeki gerekli düzenlemeleri annelerin yapması gerekmektedir." dedi.

Kazdal, "Anneden yoksun kalmadan ya da başka bir nedenden kaynaklanan çocukluk depresyonuyla yüz yüze gelinirse ümitsizliğe kapılmamak ve profesyonel yardım almak gerekir. Çocuğun ruhsal yapısı çok esnektir. Yeni duruma uyum sağlayabilir. Bu durumda ilişkiyi yeniden başlatmak, sağlıklı ve kaliteli bir ilişki kurmak ve bunu bir profesyonelin yardımıyla desteklemek sorunun çözülmesine katkı sağlayacaktır." yorumunda bulundu.

 

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 16:30
  1. çocuk gelişimi
  2. uzm. dr. yasemin meriç kazdal
  3. çalışan anneler

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