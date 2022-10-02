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Yerel Büyükada'da sürüklenen tekne kurtarıldı
Yerel

Büyükada'da sürüklenen tekne kurtarıldı

Büyükada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı, Büyükada İskelesi'ne emniyetle yanaştırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-02 12:34:00 -
Büyükada'da sürüklenen tekne kurtarıldı

İstanbul Büyükada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 7 metre boyundaki tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Büyükada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 7 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Büyükada İskelesi'ne emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

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