Büyükada'da sürüklenen tekne kurtarıldı
Büyükada açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı, Büyükada İskelesi'ne emniyetle yanaştırıldı.
İstanbul Büyükada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 7 metre boyundaki tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Büyükada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 7 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Büyükada İskelesi'ne emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.