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Gündem "Büyükada'da orman yangını çıktı" iddiasına yalanlama!
Gündem

"Büyükada'da orman yangını çıktı" iddiasına yalanlama!

Yeniakit Publisher
2024-08-18 18:22:00 -
"Büyükada'da orman yangını çıktı" iddiasına yalanlama!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Büyükada'da orman yangını çıktı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Büyükada'da orman yangını çıktı" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu görüntüler, Büyükada Nizam Mahallesi'ndeki 2 katlı ahşap binada yaşanan yangına ait olup ormanlık alanla ilgisi bulunmamaktadır. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştür. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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