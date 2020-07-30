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Aktüel

Büyükada'da elektrikli araç seferleri başladı

Yeniakit Publisher
2020-07-30 18:07:43 -
Büyükada'da elektrikli araç seferleri başladı

İSTANBUL (AA) - Adalar'da atlı faytonların kaldırılmasının ardından toplu taşımada kullanılmak üzere satın alınan elektrikli araçlar seferlere başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre Adalar'da ulaşımı sağlayacak elektrikli araç seferleri, ilk olarak Büyükada'da hizmet vermeye başladı.

Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) kararıyla belirlenen ücret tarifesine göre, 13 kişilik elektrikli araçlarla yapılacak seferlerde Adakart sahipleri 3 lira 50 kuruş ödeyecek. Adakart'ı olmayan ve İstanbulkart kullanacak yolcular ise 12 lira ücret ödeyecek.

Ada Taksi'lerde ise Adalılar için taksimetre açılış ücreti 5 lira, kilometre başına ise 3 lira 10 kuruş ücret ödenecek. Adalar'a dışarıdan gelen turistler için ise açılış ücreti 15 lira ve kilometre başına ücret 12 lira olarak belirlendi.

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