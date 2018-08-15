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Büyükada davasında Taner Kılıç'a tahliye

Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin olarak FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada daha önce tahliye edildikten sonra itiraz üzerine tekrar tutuklanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın tahliyesine karar verildi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 16:04
Büyükada davasında Taner Kılıç'a tahliye

Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 11 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından yargılandığı davada daha önce tahliye edildikten sonra itiraz üzerine tekrar tutuklanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın tutuklu sanıklarından Kılıç'ın durumu, mahkemelerce ayda bir yapılan tutukluluk incelemesinde değerlendirildi. Mahkeme heyeti, değerlendirme sonucu Kılıç'ın tahliyesine hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen tahliye yazısında, "Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklu sanık Taner Kılıç'ın tutukluluğunun gözden geçirilmesi sonucu tahliyesine karar verilmiştir. Başka suçtan tutuklu veya hükümlü değilse sanığın, 1 Şubat 2018 tarihli tutuklama müzekkeresinden tahliyesine, müzekkerenin de mahkememize iade edilmesi rica olunur." denildi.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davanın tek tutuklu sanığıydı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen 31 Ocak 2018 tarihli duruşmada tahliye edilen Kılıç'ın, savcılığın tahliyeye itirazı üzerine 1 Şubat 2018'de tekrar tutuklanmasına hükmedilmişti.

FETÖ ÜYESİ OLMAKLA SUÇLANIYOLAR

Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin hazırlanan iddianamede, Ali Ghravi, Günal Kurşun, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü İdil Eser, İlknur Üstün, Muhammet Şeyhmus Özbekli, Nalan Erkem, Nejat Taştan, Özlem Dalkıran, Peter Frank Steudtner, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi yöneticilerinden Taner Kılıç ile Veli Acu, "şüpheli" sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, Taner Kılıç hakkında, "silahlı terör örgütü FETÖ üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, diğer şüpheliler hakkında ise "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan 5 yıldan onar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kılıç ile ilgili, Büyükada'daki toplantıyı organize ettiği ancak FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı gerekçesiyle İzmir'de gözaltına alınınca toplantıya katılamadığı ifade ediliyordu.

 

 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 16:04
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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