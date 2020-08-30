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Aktüel Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü
Aktüel

Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü

Selden etkilenen Giresun'da düzenlenen törene İçişleri Bakanı Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli katıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-30 10:43:28 -
Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü

GİRESUN (AA) - Selden etkilenen Giresun'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik binası önünde düzenlenen törende İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Vali Enver Ünlü ve Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

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