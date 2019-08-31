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Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğince resepsiyon verildi

31 Ağustos 2019 Cumartesi 01:17
Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü

PARİS (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği tarafından verilen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ile Askeri Ataşesi Albay Ömer Ege'nin ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyon Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dış temsilciliklere gönderilen 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü mesajının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Musa, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Zafer Bayramı'nın önemine değindi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı Kurtuluş Savaşı'nda kazanılan zafer sayesinde Türkiye'nin olumlu yönde değiştiğini kaydeden Musa, bu zaferde kadınların önemli rol oynadığına işaret etti.

Musa, Türkiye'nin dünyada barışın tesis edilmesine katkıda bulunduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Irak ve Suriye gibi ülkelerde istikrarın sağlanması konusunda çalışmalarına devam ettiğini belirten Musa, bu konuda Erdoğan'ın girişimlerinin olduğunun altını çizdi.

Büyükelçi, Fransa ile Türkiye arasında askeri ve terörle mücadele konusunda iş birliği yapıldığını belirtti.

Davetlilere Türk yemeklerinin ikram edildiği resepsiyona Fransız milletvekilleri, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdem Başçı, birçok ülkenin büyükelçisi, çok sayıda Türk ve yabancı misyon temsilcisi, dernek temsilcileri, basın mensupları ve Türk vatandaşları katıldı.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 01:17
  1. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü
  2. İsmail Hakkı Musa
  3. Paris
  4. Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği

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