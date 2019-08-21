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Büyük yangının ardından İzmirli ünlü sanatçılara konser daveti

İzmir’in Karabağlar ilçesinde meydana gelen büyük orman yangının ardından yanan yeşil alanların tekrar kazandırılması için aralarında İzmirli ünlü sanatçılarında bulunduğu çok sayıda kişiye konser teklifi götürüldü.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 18:15
Büyük yangının ardından İzmirli ünlü sanatçılara konser daveti

İzmir’in Karabağlar ilçesinde meydana gelen büyük orman yangının ardından yanan yeşil alanların tekrar kazandırılması için aralarında İzmirli ünlü sanatçılarında bulunduğu çok sayıda kişiye konser teklifi götürüldü. Kasım ayında düzenlenmesi beklenen konserin gelirinin ise Ege Orman Vakfına bağışlanması planlanıyor.


Karabağlar ilçesinde geçtiğimiz pazar günü başlayan orman yangını, güçlükle kontrol altına alınmış, saatlerce süren yangında 500 hektar alan kül olmuştu. Kaybolan yeşil alanların tekrar kazandırılması için toplumun herkesimi harekete geçerken, İzmirli sunucu ve televizyon yapımcısı Hakan Doğanay da birçok ünlüye konser teklifi götürdü.


İzmirli ünlü sanatçılardan bazılarının kasım ayındaki konser teklifine olumlu baktığı ifade edilirken, sanatçıların bir araya geleceği konserin gelirinin ise Ege Orman Vakfına bağışlanması planlanıyor.


Doğanay, şunları söyledi:


"Çocuklarımız için, gelecek için, yaşanacak bir dünya bırakmak istiyorsak; ağaçlara, ormanlara ihtiyacımız var. Kimden destek istediysem tüm cevaplar olumlu geldi. Şimdi sıra davet ettiğimiz sanatçılarda. Gerisi kolay çünkü İzmirli İzmir’ine her zaman sahip çıkmayı başarır. Davet listemde yer alan sanatçı listesi yaklaşık 150-200 kişiden oluşuyor. Etkinliğin sahnesi herkese açık" dedi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 18:15
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