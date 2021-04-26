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Gündem Büyük vurgun yapmışlardı! Böyle getirildiler
Gündem

Büyük vurgun yapmışlardı! Böyle getirildiler

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alınan 70 şüpheliden 62'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 12:38:00 -
Büyük vurgun yapmışlardı! Böyle getirildiler

Soruşturma kapsamında, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 70 şüpheliden 62'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alınan 70 şüpheliden 62'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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