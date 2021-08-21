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Gündem Büyük vurgun! Her gün 1 milyon lira çalmışlar
Gündem

Büyük vurgun! Her gün 1 milyon lira çalmışlar

Halkalı Gümrüğü'nde aralarında gümrük çalışanlarının da olduğu 4 kişilik şebekenin her gün 1 milyon lira civarında ürün çaldığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 11:28:00 -
Büyük vurgun! Her gün 1 milyon lira çalmışlar

İstanbul Halkalı diğer adıyla Çatalca Muratbey Gümrüğü’nde milyonlarca liralık hırsızlık yapıldığı iddia edildi. Her gün çok sayıda işlemin gerçekleştirildiği gümrükte iddiaya göre, aralarında gümrük çalışanlarının da yer aldığı şebeke yükte hafif pahada ağır mallardan günlük olarak 1 milyon lira civarında ürün çaldı.

Şifre kırıcı ile sisteme girdiler

4 kişiden oluşan şebeke edinilen bilgiye göre 20 bin liraya yaptırdıkları bir şifre kırıcı ile sisteme girdikten sonra gümrüğe ait tüm bilgilere ulaşarak malları çaldı.

Kamera açılarını değiştirip, envanterden sildiler

Şebekenin kamera açılarını değiştirerek çalmak istedikleri ürünleri kimseye fark ettirmeden aldıktan sonra, bu malları envanterden de sildikleri öğrenildi. Olaya ilişkin kamera açılarının değiştirildiği anların görüntüleri de ortaya çıktı.

Mallar Aksaray'da bir simsara satıldı iddiası

Çalınan malların ise Aksaray'da bir simsara satıldığı öne sürüldü. Çatalca Savcılığının konu ile ilgili Haziran ayında açmış olduğu bir soruşturma olduğu öğrenilirken Çatalca Sulh Ceza Mahkemesine çıkartılan bir kişi ise kaçma ihtimali göz önünde bulundurularak tutuklanıp cezaevine gönderildiği bildirildi. Mahkeme konuyla ilgili gümrük envanteri ile sayımının karşılaştırılmasından gelecek sonucu bekliyor.

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Yorumlar

Hayrettin HATUNOĞLU

Onlar çalarken devlet ne yapıyormuş? ..
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