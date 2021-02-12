Büyük vefasızlık! CHP'li isim intihar etti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde üyesi olduğu CHP’nin bayraklarını asarken geçirdiği kaza neticesinde bir gözünü kaybeden CHP Kartepe Meclis Üyesi Tugay Adak, partililerin verdiği iş sözlerini tutmaması üzerine intihar etti. Adak’ın ölümünün ardından 20’den fazla CHP’li partili istifa ederken, parti binası önünde toplanan gençler ise, “Bıçak kemiğe dayandı” sloganları attı.

Olay, 10 Şubat tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi D100 Karayolu’nda bulunan bir üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, CHP Kocaeli Gençlik Kolları'nda görev alan ve son seçimde partisinden Kartepe Belediyesi Meclis Üyesi seçilen 28 yaşındaki Tugay Adak, maddi problemlerini olduğunu söyleyerek üst geçitten atladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Adak, hayatını kaybetti.

Annesi ve kardeşi ile yaşayan ve uzun süredir işsiz olduğu öğrenilen Adak’ın cenazesi yapılan işlemlerinin ardından Kartepe Kızılcık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yaklaşık 7 yıl önce Adak’ın partisinin bayraklarını asarken direkten aşağı düştüğü ve bu sebeple gözünün birini kaybettiği, diğer gözünde ise yüzde 30 görme kaybının olduğu öğrenildi. Adak’a gözünü kaybetmesinin ardından parti yöneticilerinin iş vaadinde bulunduğu, ancak 7 yıldır işe alınmadığı belirtildi.

Adak’ın ölümün ardından 20’den fazla partili istifa etti

Adak’ın cenaze namazı sırasında ise arkadaşları, CHP Milletvekili Tahsin Tarhan'a tepki gösterdi. Yaşanan olay sonrasında CHP’de çok sayıda istifa yaşandı. Yaşanan acı olayın ardından CHP Kandıra İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Uçar, CHP Kartepe İlçe Yöneticileri Fatih Harbi, Elif Sert ve Yasin Çakmak ile CHP Kartepe Gençlik Kolları eski Başkanı ve İlçe Yöneticisi Cihan Çakır başta olmak üzere 20’den fazla partili, Adak’ın yalnız bırakıldığını ve bu sebeple öldüğünü söyleyerek partiden istifa ettiklerini duyurdu. Sosyal medya hesapları üzerinden partililer ve vatandaşlar Tugay’ı yalnız bırakan parti yöneticilerine tepki gösterdi.

Parti binası önünde toplanıp tepki gösterdiler

Son olarak akşam saatlerinde toplanan CHP Kocaeli Gençlik Kolları teşkilatı yöneticileri ve üyeleri CHP Kocaeli Teşkilat Binası önünde toplanarak, Adak’ı iş aradığı süreçte yalnız bırakan partilileri istifaya çağırdı. Düzenlenen basın açıklamasında konuşan CHP Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, “Önceki dönem İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız şimdiki dönem Kartepe Belediyesi Meclis Üyesi Tugay. Bu saydıklarım Tugay’ın yalnızca siyasi yönü. Tugay Bir annenin evladı, bir çocuğu ağabeyi, bizim yol arkadaşımızdır. Tugay bir ailenin iki gözüyken, inandığı değerle uğruna gözünden vazgeçebilecek cesarete edebilen dava damıdır. 18 yaşındaki onurla bayrağını asarken düşüp gözünü kaybetmiş, partisine sırt çevirmemiş kardeşimiz için buradayız. Seçilmeleri için emek harcadığı kişilerden iş istediği zaman karşılık bulamayan Tugay için buradayız. Partisinin kapısını umutla açarken imkan kapılarının yüzüne kapandığı için Tugay için buradayız. Çok sevdiği partisi zarar görmesin diye susan ve dayanacak gücü kalmayan Tugay için buradayız” dedi.

“Tugay’ın hikayesi CHP’de siyaset yapan birçok gencin hikayesine benziyor”

Basın açıklaması sırasında konuşan CHP Gençlik örgütleri Genel Başkanı Emre Yılmaz, “Tugay’ın hikayesi CHP’de siyaset yapan birçok gencin hikayesine benziyor. Daha önce Antalya’da gençlik kolları başkanımız aynı sonla hayatına son verişti. Belli şartlarda kaybettiğimiz yol arkadaşlarımız var. Şöyle ki, Tugay’ın yaşamdan vazgeçişi sebep değil sonuçtu. Memleketteki yoksulluk, artan giriş ve genç işsizliğin sonucunda Tugay yaşamına son verdi. Bu gerçekleri hep söyledik. Tugay, hepimizin yoldaşı. Tugay partinin geleneğinden gelen kardeşimizdir. Aynı yolda yürüdüğümüz, aynı hikayeyi paylaştığımız arkadaşımızdı. Hepimizin hafızasında olacak. Matemler sessiz tutulur. Fakat Gençlik Kolları olarak iki kelam etmek isteriz. Tugay’ın bazı şeyleri paylaşmama sebebi birçok noktada partinin geleneksel gücüdür. Geçtiğimiz sene Antalya Döşemealtı’nda kardeşimiz nasıl vefat ettiyse, Tugay nasıl vefat ettiyse bunun hesabını sormak benim de göverimdir. Bize bıraktığı büyük miras büyük yaşam vaat ediyordu. Bu saatten sonra Tugay’ın ne istediğini sorarak yaşama zorunluluğumuz var. Türkiye’ye bakan Kocaeli, Tugay’a bakamadı” diye konuştu.

“Parti büyüklerine hakkım bir yana, selamım bile yoktur”

Daha sonra İl Gençlik Ögrütü Başkan Yardımcısı Özlem Ünal tarafından Tugay Adak ağzından yazılmış bir mektup okundu. Mektupta, “Hikayemi hepiniz öğrendiniz. 2014 yılında partimin bayrağını asarken bir gözümü kaybettim. Mağduriyetimden kendime kazanç sağlama yoluna gitmedim. Bana verilen ve tutulmayan hiçbir sözü kendim dert edinmedim. Kimseye sözünü tutmadı diye tepki göstermedim. Sizin anlayacağınız söz verenler sözlerini yediler. Lakin ben onurumu hiçe sayıp kimseden medet dilenmedim. Kendi çabamla ekmek paramı kazandım. Kısacası biz yerimizde kaldık, birileri üstümüze basıp yükseldi. Biz sizi rüyanızda göremeyeceğiniz makamlara sığdırdık, siz bizi bir yere sığdırmadınız. Partim adına yaptığım hiçbir şey için pişman değilim. Partim zora düşmesin diye anneme ‘belediyede işe girdim’ diye yalan söyledim. Anneme söyleyin kardeşlerim, beni affetsin. Kardeşlerime hakkım helal olsun. Ben 28 yılda hepinizi yüreğime sığdırdım ama asfaltla yatan bedenimi bir yoğun bakım ünitesine sığdıramayan parti büyüklerine hakkım bir yana, selamım bile yoktur. Sizin olsun koltuklar. Gençler sayesinde kazanılan parti meclisi koltukları, il başkanlığı koltukları, imkanlar sizin olsun ama bu son olsun. Kimsenin sonu benim gibi olmasın. Hiçbir genç arkadaşım benim yaşadığım buhranları yaşayıp, girdaplara girmesin” ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamaların ardından parti önünde toplanan grup, “Bıçak kemiğe dayandı” sloganları attı.