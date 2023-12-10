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Siyaset Büyük vaatlerle koltuğa geçen Özgür Özel'e kötü haber! Kapılar yüzüne kapandı
Siyaset

Büyük vaatlerle koltuğa geçen Özgür Özel'e kötü haber! Kapılar yüzüne kapandı

Yeniakit Publisher
2023-12-10 19:13:00 - 2023-12-10 19:16:55
Büyük vaatlerle koltuğa geçen Özgür Özel'e kötü haber! Kapılar yüzüne kapandı

Seçimleri kazanma vaadiyle genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel'e İYİ Parti'nin ardından HEDEP de kapıları kapattı. HEDEP Eş Genel Başkanı Bakırhan, 'Oyunu ver ama bizimle fotoğraf verme. Oyunu ver ama bize sorma. Sanki biz hep oyumuzu onlara vermek zorundaymışız gibi büyük bir yanılgı içindeler' diyerek CHP'ye tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cuma günü eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Özgür Özel'in yerel seçimde ittifak yapmak için kapısını çaldığı İYİ Parti ve HEDEP'ten olumsuz cevap aldıktan sonra Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesi dikkatlerden kaçmadı.

İYİ Parti ve HEDEP ittifak kapısını kapattı

İYİ Parti, CHP'nin yerel seçimde ittifak teklifini reddetti ve "81 il ve tüm seçim çevrelerinde seçime kendi adaylarıyla girme" kararını değiştirmedi.

Bu kapsamda HEDEP'in tutumu merak ediliyordu. HEDEP Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK), Türkiye'nin her yerinde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme eğiliminin ortaya çıktığını söyledi.

HEDEP'ten yeni açıklama: Seçimlerde bizi yedek bir güç olarak görüyorlar

HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da konuyla ilgili açıklama yaptı. Seçim öncesi CHP ile ittifak söylentilerine ilişkin açıklama yapan Bakırhan, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak son cumhurbaşkanlığı seçimi dahil olmak üzere oylarımızı verdiğimiz ana muhalefet partisi nerededir? Sizlere soruyorum. Sadece seçim geldiği zaman bizi hatırlıyorlar. Sadece seçim geldiği zaman bizi yedek bir güç olarak görüyorlar. Resmi de görmüyorlar, masada da görmek istemiyorlar. Oyunu ver ama bizimle fotoğraf verme. Oyunu ver ama bize sorma. Sanki biz hep oyumuzu onlara vermek zorundaymışız gibi büyük bir yanılgı içindeler."
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