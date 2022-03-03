Büyük Türkiye Partisi'ni (BTP) kim kurdu? Bizim Parti BTP genel başkanı kim?

Bizim Parti kimin, kim kurdu, genel başkanı kim? Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, aralarında eski DYP milletvekili Ömer Bilgin’in de olduğu isimlerin eski Başbakan Tansu Çiller’e Büyük Türkiye Partisi’nin (BTP) başına geçmesi için teklifte bulunduğunu yazdı. Tansu Çiller’e yapılan teklif sonrası Bizim Parti yeni adıyla Büyük Türkiye Partisi genel başkanı kim, Büyük Türkiye Partisi’ni kim kurdu.

Bizi Parti Genel başkanı kim?

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, “Bizim Parti’nin 20 Şubat günü kongresini toplayıp adını Büyük Türkiye Partisi olarak değiştirmiş” dedi. Bizim Parti genel başkanı Hüseyin Durmaz’dır.

Bizim Parti Başkanlık divanı üyeleri kimler?

Hüseyin DURMAZ – Genel Başkan

Koray KARCI – Genel Başkan Vekili

Nevzat Aksoy * Genel Basken Vekili

Abdullah ŞEKER – Genel Başkan Yardımcısı-Siyasi İşlerden s.

İbrahim ÖZTÜRK – Genel Başkan Yardımcısı-Halkla iliş.sor.

Necmettin Aksoy – Genel Başkan Yardımcısı-Sosyal işl.sor.

Ertugrul SARIÇİÇEK – Genel Başkan Yardımcısı-Teşkilat başkanı

Perihan Özcan – Genel Başkan Yardımcısı-Egitimden sor.

Zülfiye TOPAL – Genel Başkan Yardımcısı-Parlementodan sor.

Aslıhan ERKOÇ – Genel Başkan Yardımcısı-Ar-ge den sor.

İrfan DURMAZ – Genel Başkan Yardımcıs-Yerel yönetimlerden s.

Maşallah LEVENT – Genel Başkan Yardımcısı-sözcü

Ednan KUZAN – Genel Başkan Yarrdımcısı-mali işl.sor.

Süleyman MUTLU – Genel Başkan Yardımcısı-San.Odaları,koop.s

Osman YILMAZ – Genel Başkan Yardımcısı-insan hakl.sor.

Aynur KARCI – Genel Başkan Yardımcısı-Sosyal Medyadan sor.

Muharrem KOCA – Genel Başkan Yardımcısı-Gençlik koll.sor.

Serhat TÜRKMEN – Genel Başkan Yardımcısı-Seçim işl.sor.

Cüneyt ŞENEL – Sekreter

Bizim Parti genel idare kurulu üyeleri

Hüseyin Durmaz kimdir?

1952 Yılında Konya Ilgın Sadık köyünde doğmuştur. İlk öğretimini Sadık İlkokulunda, orta öğrenimini Ilgın ortaokulunda okumuştur. Liseye İzmir Atatürk lisesinde başlamış ancak kitap defter alamayacak derecede kötü durumda oldukları için akşam lisesine geçmiştir. Önce gıda sektöründe işe başlamış, daha sonra inşaat sektörüne geçmiş büyük çapta fabrikalar, özel liman inşaatları yapmıştır.

1989 yılında Bakırçay bölge gazetesini kurmuş olup1991 yılında da Ege Bölgesi Anadolu Basın birliğini kurmuştur. 1994 yılı MHP Aliaga Belediye Başkan adaylığı, 1995 yılı MHP İzmir milletvekili aday adaylıgı, 2015 yılı Adalet Partisi kurucu ve GİK üyeliği ile DYP genel başkan yardımcılığı ve teşkilat işleri başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Halen Haber Yedigün ve Ege yeniyüzyıl gazetesi genel yayın yönetmenliğini yapmaktadır. Evli, hukukçu, eğitimci ve iktisatçı üç çocuk sahibi olup, frasızca ve ingilizce bilmektedir.