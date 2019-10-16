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Büyük tepki çekmişti... Emre Can sürprizi!

A Milli Takım'ın Instagram hesabındaki asker selamı paylaşımını beğenen ancak daha sonra beğenisini geri çektiği için büyük tepki toplayan Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can hakkında gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası ortaya atıldı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 15:30
Büyük tepki çekmişti... Emre Can sürprizi!

A Milli Takım'ın Arnavutluk galibiyetinden sonra Instagram hesabından yaptığı asker selamı paylaşımını beğenen ancak daha sonra beğenisini geri çektiği için büyük tepki toplayan Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can hakkında gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Tuttosport, bugün okuyucularıyla paylaştığı haberinde Juventus'un Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmeyen ve geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Torino devinde mutsuz olduğunu ifade eden 25 yaşındaki defansif orta saha oyuncusunun Mario Mandzukic ile birlikte Manchester United'ın yolunu tutacağını öne sürdü.

Haberde Emre'yi Juve'ye transfer eden isim olan Massimiliano Allegri'nin Kırmızı Şeytanlar ile anlaşmaya çok yakın olduğu ve yanında iki eski öğrencisini de götüreceği belirtildi. Bu sezon takımında yalnızca 78 dakika süre alabilen Emre, daha önce de dört sezon boyunca Liverpool'da top koşturmuştu.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 15:30
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