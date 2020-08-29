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Aktüel Büyük Taarruz'un 98. yıl dönümü kutlanıyor
Aktüel

Büyük Taarruz'un 98. yıl dönümü kutlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-29 12:35:08 -
Büyük Taarruz'un 98. yıl dönümü kutlanıyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Kurtuluş Savaşı'nda büyük kahramanlık göstererek Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde şehit olan Giresunlular, kabirleri başında anıldı.

Kurtuluş Savaşı'nda Giresun'dan gönüllü olarak yola çıkan ve 42 ile 47. alayları oluşturan askerlerden 14'ünün mezarının bulunduğu, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Doğanlar köyündeki Giresunlular Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra İncehisar Kaymakamlığı ve İscehisar Belediye Başkanlığı tarafından çelenk sunuldu.

Törene, İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar, İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Berkay Kurt ve daire müdürleri katıldı.

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