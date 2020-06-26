Büyük skandal patlak verdi! Rum kampında çocuklara iğrenç taciz

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) yetkilisi Yorgos Ailiotis Rum Meclisi İnsan Hakları Komitesi’nde, “Kokkinotrimitia” bölgesinde bulunan “Purnara” mülteci kampında kalmakta olan bazı çocukların cinsel tacize maruz kaldığını tespit etti. Ailiotis, refakatçisi olmayan beş çocuğun kaldıkları çadırın korunaklı bir yerde olmadığı ve yetişkinlerin erişimine açık olduğunu belirterek, bazı çocukların duş alırken veya yemek sırasında beklerden tacize uğradıklarını dile getirdiklerini aktardı. Bu çocuklardan bazılarının akrabalarının Güney Kıbrıs’ta ikamet etmekte olduklarını dile getiren Ailiotis, devletin bu çocukları neden akrabalarının yanına yerleştirmediğini anlamakta zorlandıklarını da ifade etti.

Güvenli bölge yok

Kıbrıs’ın Çocuk Hakları Komiseri Despo Michaelidou-Livaniou konuştuğu bir haber ajansında Purnara göçmen karşılama merkezinde kalan küçük çocukların başka bir yerde barındırılması gerektiğini belirterek, İçişleri Bakanlığı’nın kızların yaşlarını doğrulamak için çok vakit harcadığını söyledi. BMMYK ayrıca Güney Kıbrıs İçişleri Bakanlığı’nın göçmen kabul merkezinini genişletme çalışmaları sırasında çocuklar için ‘güvenli bölge’ oluşturma planını takip etmediğini duyurdu. Merkezde erkekler ve kızlar, sadece bir perdeyle ayrılan duş yerlerini yetişkinlerle paylaşıyor. Öte yandan GKRY İçişleri Bakanı Nicos Nouris, göçmen kabul merkezinde kalan kız çocuklarının diğer sakinler tarafından cinsel tacize uğradığı iddiasıyla ilgili polisten soruşturma başlatmasını istedi.