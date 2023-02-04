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Siyaset Büyük skandal! Canan Kaftancıoğlu'nu böyle tanıttılar
Siyaset

Büyük skandal! Canan Kaftancıoğlu'nu böyle tanıttılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Bakırköy’de; İstanbul ve çeşitli illerden gelen muhtarların katılımıyla düzenlenen Muhtarlar Buluşması’nda konuştu. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın paylaşımı ise şaşırttı.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 21:31:00 -
Büyük skandal! Canan Kaftancıoğlu'nu böyle tanıttılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Bakırköy’de; İstanbul ve çeşitli illerden gelen muhtarların katılımıyla düzenlenen Muhtarlar Buluşması’nda konuştu. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın paylaşımı ise şaşırttı.

 

Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürülmüştü. 

Kaftancıoğlu’nun üyeliğinin düşürülmesi ile İstanbul İl Başkanlığı da infaz süreci tamamlanana kadar resmen bitmiş olacak. Ancak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Siyasi yasak kararını tanımıyoruz mahkemeyi tanımıyoruz. Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl başkanımızdır. Nokta" demişti. 

Resmi il başkanı gibi

CHP'nin düzenlediği Muhtarlar Buluşması’nda, CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan paylaşımda, Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi yasağı dikkate alınmadı ve kendisinden CHP İstanbul İl Başkanı diye bahsedildi.

İmamoğlu'nun adı geçmedi

Aynı paylaşımda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımcılar arasında dahi gösterilmemesi de dikkat çekti.

 

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Yorumlar

ahmet kalanoglu

kaftancıoglu kanunlara uy kalıbının kadını ol
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