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Büyük şeytan ABD, Halkbank davasında yeni oyun peşinde! “Hedef Erdoğan’ı sanık koltuğuna oturtmak”

Halkbank hakkında geçen günlerde ABD'de hazırlanan iddianame ile ilgili değerlendirmelerde bulunan gazeteci Cüneyt Özdemir, "ABD'deki Halkbank davasında sanık koltuğuna Erdoğan'ı oturtacaklar. Bir numaralı hedef Erdoğan" ifadelerini kullandı.

17 Ekim 2019 Perşembe 17:51
Büyük şeytan ABD, Halkbank davasında yeni oyun peşinde! “Hedef Erdoğan’ı sanık koltuğuna oturtmak”

ABD Adalet Bakanlığı´na bağlı New York Güney Bölge Başsavcılığı, Halkbank hakkında İran'a karşı yaptırımları delmek suçundan yeni bir iddianame hazırladı.

Halkbank, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Söz konusu iddialara ilişkin bankamız masumiyetini ortaya koyan bağımsız inceleme sonuçlarının, kanıtları ile birlikte ABD Adalet Bakanlığı ile paylaşılmasına rağmen iddianame hazırlanarak dava açılması manidardır” açıklaması yaptı.

"İkinci bölüm başlıyorum"

Davayı yakından takip eden gazeteci Cüneyt Özdemir, CNN Türk canlı yayınında Halkbank davasına dair şunları kaydetti:

"Halkbank davasını ilk günden bu yana yakından takip eden bir gazeteci olarak şunu söyleyebilirim. Halkbank davasının 'ikinci bölümü' başlıyor. Halkbank davasında çok büyük tuhaflıklar vardı. Savcılar bir noktaya kadar geliyorlar. O noktadan sonra devam edebilirler ama devam etmiyorlardı. 'Sanki bir şeyleri bir başka duruma ekliyorlar. Bir başka duruma saklıyorlar' demiştim. İşte bu ek iddianameyle Halkbank davasının birebir kopyası ama ikinci bölümü başlıyor.

İlk davada Rıza Sarraf tanık olmuş Hakan Atilla yargılanmış 32 ay ceza almıştı. Şimdi bu davada Halkbank yargılanacak. Rıza Sarraf tanık olacak. Sarraf'ın avukatlarıyla konuştuğumuzda pek istemediği, 'bu Türkiye ile ilgili bir dava' diye mırıldandığı söyleniyor. Ama 'hayır' olacak. Çünkü Sarraf şu an elini kolunu sallayarak ABD'de geziyorsa, oranın Bodrum'u diyeceğimiz Hamptons'ta ev tutup rahatça hayatını sürdürüyorsa işte bugünkü bekledikleri gün için sürdürüyor.

"Sanık koltuğunda Erdoğan oturacak"

Size çok önemli kendi yorumumu söyleyeyim. Bu davanın sanık koltuğuna da bence Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oturtacaklar. Çünkü bir önceki davada pek çok ilişkiyi getirmişler oraya kadar tutmuşlardı. Bazı iddialar vardı. Bu iddiaları Rıza Sarraf'a sormamışlardı, üzerine gitmemişlerdi. Emin olun bu ikinci bölümde bunu göreceğiz. Türkiye, Halkbank davasında kendisini temsil edecek mi bu da bir muamma.

(...)Halkbank da Trump'a yönelik müesses nizamın saldırılarından ya da yıkmak için görevden almak için yaptığı adımlardan birine dönüşecektir. Halkbank davasının ikinci bölümünde bir numaralı hedef Cumhurbaşkanı Erdoğan olacaktır."

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 17:51
  1. Cüneyt Özdemir
  2. CNN Türk
  3. Halkbank

YORUM YAZ

  • Vahap KalyoncuVahap Kalyoncu4 dk önce
    Bu şerefsizler her şeyi yapar dıkkatlı olunmalı.
  • OvalıOvalı25 dk önce
    ABD dava açmadan biz açalım .35 bin tr malzemeyi kime karşı verdiniz diye dava açın .Suriye babanızın çiftliğimi? Kâfir ABD .Ovalı
  • BilalBilal29 dk önce
    Yahu savaştayız. Bunlar herşeyi deneyeceklerdir. Buradan geri dönüş olmaz. Zafer Allahın ve ona ve resulüne iman edenlerindir .

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