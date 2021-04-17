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Dünya Büyük saldırı sonrası İran’dan açıklama! ‘Sabotajın faili tespit edildi’
Dünya

Büyük saldırı sonrası İran’dan açıklama! ‘Sabotajın faili tespit edildi’

İran, İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'ne saldıran kişinin kimliğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 16:48:00 -
Büyük saldırı sonrası İran’dan açıklama! ‘Sabotajın faili tespit edildi’

İran devlet televizyonunda yayınlanan haberde, İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'ne yönelik saldırıdan Rıza Kerimi isimli bir şahsın sorumlu olduğu belirtildi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre İran devlet televizyonundan yapılan açıklamada “Bu sabotajın faili tespit edildi. Fail Rıza Kerimi. 43 yaşındaki Kerimi geçtiğimiz Pazar günü patlamadan önce yurt dışına kaçtı. Yakalanması ve tekrar ülkeye getirilmesi için gerekli yasal adımlar atılmaya başlandı” ifadeleri kullanıldı.

İran saldırıya, yüzde 60 oranında uranyum zenginleştirdiklerini açıklayarak karşılık verdi. DPA'nın aktardığına göre bu, nükleer anlaşmada öngörülen yüzde 3,67'lik zenginleştirme tavanından çok daha yüksek.

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